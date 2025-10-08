Komplikationen nach OP! NDR-Moderator in Klinik – „Es gab Blutungen“

Eigentlich kennt man Hinnerk Baumgarten als Gastgeber der Sendung „DAS! Rote Sofa“, die er mit seiner Lockerheit und guten Laune prägt. Doch aktuell macht der beliebte NDR-Moderator keine Schlagzeilen aus dem Studio, sondern aus dem Krankenhaus. Nach einer Operation wegen eines Nierensteins kam es zu unerwarteten Komplikationen.

Baumgarten wendet sich offen und ehrlich an seine Fans und gibt Einblicke in seinen schwierigen Heilungsverlauf. Trotz aller Schmerzen zeigt er Humor und Zuversicht – typisch Baumgarten eben. Seine Fans senden ihm Kraft und hoffen auf ein schnelles Comeback ihres TV-Lieblings.

NDR-Star meldet sich aus dem Krankenhaus

Über seinen Instagram-Account, dem 21.000 Menschen folgen, meldete sich Hinnerk Baumgarten der „Bild„-Zeitung zufolge direkt aus dem Krankenhausbett. In einer Instagram-Story erklärte er: „Ich dachte, zwei, drei Nächte, dann ist das Thema durch.“ Doch dann kam alles anders als erwartet: „Es gab Komplikationen. Dadurch habe ich – ich mache es kurz – Schmerzen, wie ich sie noch nie hatte.“

Die vergangenen Tage waren alles andere als einfach für den Moderator. Besonders der Heilungsprozess nach der OP verlief schwieriger als erwartet, wie Baumgarten ehrlich berichtet. Trotz eines Katheters nimmt der NDR-Star die Situation mit Humor und scherzt: „Also es gibt so richtig superangenehme Dinge, die man gerne in seinem Leben erlebt.“ Doch leider blieb es nicht bei dem einen Eingriff. „Es gab da so ein paar Blutungen. Da wird morgen mit einer kleinen OP noch mal nachkorrigiert“, berichtet der Moderator.

Wie lange fällt der Moderator aus?

Momentan ist unklar, wie lange Hinnerk Baumgarten noch im Krankenhaus bleiben muss. Am Montag (6. Oktober) sollte die erneute Operation erfolgen, seitdem hat sich der Moderator jedoch nicht mehr gemeldet. Bisher hält er seine Fans über Instagram regelmäßig auf dem Laufenden, wenn es seine Gesundheit erlaubt.

Trotz Schmerzen und Unsicherheiten bleibt der beliebte NDR-Moderator optimistisch. „Die machen das gut, kümmern sich auch“, lobt er das Krankenhauspersonal. Baumgarten kündigte außerdem an: „Melde mich bald zurück.“ Bis dahin hoffen seine Fans auf eine schnelle Genesung und ein baldiges Wiedersehen mit der vertrauten TV-Stimme.

Das Team vom „DAS!“-Magazin kann sicher kaum erwarten, Baumgarten bald wieder mit seiner typischen Fröhlichkeit ins Studio zurückkehren zu sehen. Seine Community und das NDR-Publikum drücken fest die Daumen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt.