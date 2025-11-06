NDR macht es offiziell: Dokuserie über verstorbenen Rapper Xatar!

Erst Haftbefehl, jetzt Xatar! Das deutsche Hip-Hop-Fieber geht weiter. Nach der Doku über Haftbefehl auf Netflix folgt jetzt eine Serie über Xatar. Der NDR widmet dem verstorbenen Rapper eine dreiteilige Doku.

Der plötzliche Tod von Giwar Hajabi alias Xatar schockte die Musikwelt. Im Mai starb der Rapper mit nur 43 Jahren. Zum ersten Todestag gibt es ein Gedenkkonzert. Freunde und Weggefährten ehren ihn in der Kölner Lanxess-Arena.

NDR: Xatar prägte die deutsche Rapszene

Und jetzt das: Der NDR bringt Xatars Leben ins Fernsehen. Die Serie soll im Frühjahr in der ARD-Mediathek laufen. Der NDR hat dafür mit SWR, WDR und HR zusammengearbeitet.

Der NDR begann die Dreharbeiten schon vor Xatars Tod. Die Serie will den Menschen hinter dem Rapper zeigen. Sie fragt nach Inszenierung, Widersprüchen und Sehnsüchten. Xatars Leben war Stoff für Legenden. Als Gangsta-Rapper inszenierte er sich gekonnt. 2009 überfiel er einen Goldtransporter. Mit Komplizen erbeutete er Gold im Wert von 1,7 Millionen Euro.

Als Rapper feierte Xatar riesige Erfolge. Seine Alben stürmten die Charts. „Baba aller Babas“, „Alles oder nix II“ und „Der Holland Job“ landeten auf Platz eins. Haftbefehl und Xatar waren ein unschlagbares Team. Haftbefehls Leben gibt es schon jetzt bei Netflix zu sehen. „Babo – Die Haftbefehl-Story“ ist ein Hit. Der Film führt die Netflix-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Seine Frau steht im Fokus

Die NDR-Serie begleitet Xatars Frau Farvah Hajabi. Sie will das Erbe ihres Mannes bewahren. Die Serie soll zeigen, wie viel Herzblut, Vision und Menschlichkeit in Giwar stecken, erklärte NDR. Produziert wird die Doku von Film Five.

Die Todesursache von Xatar ist bis heute unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Ein Gutachten ergab aber keine Hinweise auf Fremdverschulden.