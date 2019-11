Nazan Eckes: Hättest du sie erkannt? SO sah sie am Anfang ihrer RTL-Karriere aus

Schüchternes Lächeln, dünne Augenbrauen, braun gebranntes Gesicht: Das soll wirklich Nazan Eckes (43) sein? Zugegeben, schön war die RTL-Moderatorin ja schon zu den Anfängen ihrer TV-Karriere. Und doch wirkte sie ganz anders als heutzutage.

Die Bilder, die Nazan Eckes jetzt von damals zeigen – es war das Jahr 2002, um genau zu sein –, entstanden beim Sender RTL2. Dort fungierte Nazan als Moderatorin der „RTL2 News“. Unfassbar, wie sie sich seitdem verändert hat.

Nazan Eckes: So sah sie am Anfang ihrer RTL-Karriere aus

Nazan Eckes im Jahr 2002. Damals war sie 26. Foto: imago images / teutopress

Nazan Eckes fing bereits 1999 an, im Fernsehen Fuß zu fassen. Damals als Wettermoderatorin bei „Guten Abend RTL“. Zwei Jahre später schaffte die Kölnerin schließlich den Sprung als Moderatorin bei der Nachrichtensendung von RTL2. Was danach noch an TV-Engagements kommen sollte, liest sich wie in einem Buch.

Nazan Eckes: Neuer Job bei RTL

Seit dem 20. November ist auch raus, dass Nazan Eckes künftig die RTL-Sendung „Extra“ moderieren wird und damit ihre Vorgängerin Birgit Schrowange ablöst. Die war 25 Jahre fester Bestandteil, hat sich jetzt aber dazu entschlossen, aufzuhören.

Das waren Nazan Eckes TV-Jobs:

1999: Wettermoderation bei Guten Abend RTL

2000: Wettermoderation bei RTL West

2001:RTL 2 News

2002–2008: Formel Exclusiv

2004: Life! – Die Lust zu leben

seit 2005: Explosiv-Weekend

2006–2010 Let's Dance (Moderatorin)

2007–2009: Punkt 12

2013–2014: DSDS

2017: Das Supertalent (Jury)

2019: Extra

Nazan Eckes: Krasse Veränderungen seit damals

Nazan Eckes sah mit 26 noch recht schüchtern aus. Foto: imago images / teutopress

Mittlerweile zeigt sich Nazan Eckes noch sexier als zu damaligen Zeiten. Die Haare sind etwas bräunlicher geworden, die Figur noch durchtrainierter, die Outfits etwas knapper. Obendrein ist die Moderatorin auch noch Mutter zweier Kinder. Und rundum glücklich, wie sie unlängst im Interview mit RTL verriet.

„Manchmal, wenn man sie so anschaut, steht die Zeit kurz still und man denkt: ‚Okay, ich bin die Mutter von diesen beiden Kindern.‘ Irgendwie stolpert man da so rein, aber es ist einfach so schön. Es ist momentan echt schön mit den beiden, sie halten uns aber auch ganz schön auf Trab.“

Das sieht man Nazan Eckes wahrlich nicht an...