Nathalie Volk: GNTM-Model trifft Johnny Depp – doch die Fans achten nur DARAUF

Los Angeles. Ist er das wirklich? Hat Nathalie Volk (23) wirklich das geschafft, wovon Millionen Frauen träumen? Oder ist es nur ein richtig guter Filter von Instagram? Ja, sie hat! Nathalie Volk hat Hollywood-Star Johnny Depp getroffen.

Arm in Arm posieren die beiden für die Kamera. Er blickt verschmitzt drein, sie strahlt bis über beide Ohren. Eine Momentaufnahme, die von der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin Nathalie Volk so schnell sicher nicht vergessen wird. (Anm. d. Red.: GNTM steht für Germany's next Topmodel)

Nathalie Volk trifft Superstar – doch die Fans achten nur auf ein Detail

Doch ihre Fans achten nur auf ein ganz bestimmtes Detail.

Nathalie Volk trifft Johnny Depp

Denn das Model mit dem Schneewittchen-Teint hat einen neuen Look. Von langen Haaren zum kurzen Bob. Auf Instagram lädt die 23-Jährige das Bild mit Johnny Depp hoch und erntet sofort Komplimente:

„Kurze Haare und wenig Lippenstift steht dir tausende Mal besser.“

„Kurze Haare stehen dir sehr gut!“

„Die kurzen Haare stehen dir ausgesprochen gut.“

„Hübsche Frau in stylischen Klamotten mit Bomben-Figur.“

„Du bist so hübsch.“

Die neue Frisur zeigte Nathalie Volk erstmals in Los Angeles bei der „Musi Cares Person of the Year“-Gala. Dort lief sie mit ihrem Liebsten Frank über den roten Teppich – und beendete damit gleichzeitig Gerüchte, die beiden hätten sich getrennt.

Nach dem ganzen Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet folgte dann das Highlight mit Johnny Depp. Ob ihr Frank davon weiß?

Nathalie Volk und Frank Otto in Los Angeles. Bald soll die Hochzeit anstehen. Foto: imago images / APress

Die beiden sind seit März 2018 verlobt, mussten sich in der Vergangenheit jedoch immer wieder Kritiken aufgrund ihres Altersunterschieds von 39 Jahren stellen. In Los Angeles liefern sie jetzt aber erneut den Beweis: Liebe kennt keine Altersgrenzen.