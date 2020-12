Nathalie Volk an der Seite ihres neuen Freundes Timur A. aus Duisburg.

Nathalie Volk: Rocker Timur A. aus Duisburg himmelte sie schon im Knast an – „Werde alles für ihn aufgeben“

Einst ging es um die Ehre, jetzt geht es um Liebe!

Die Beziehung von Ex-„Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Nathalie Volk (23) und ihrem Rocker-Freund Timur A. (42) beherrscht seit Tagen die Schlagzeilen.

Nathalie Volk: Ihr neuer Freund tötete um sein Gesicht nicht zu verlieren

Doch wer ist der Neue an der Seite von Nathalie Volk, für den sie Millionär Frank Otto (63) verlassen hat?

Timur A. wächst in Duisburg auf, arbeitet nach abgebrochener Schule als Schweißer und Türsteher, gerät ins Rotlichtmilieu und wird Mitglied der „Hells Angels“. Immer wieder geraten diese in Duisburg mit den verfeindeten Bandidos aneinenader.

Am 8. Oktober 2009 endet das für den Gelsenkirchener Bandidos-Rocker „Eschli“ tödlich. Timur A. erschießt den verfeindeten Rocker in der Duisburger Vulkanstraße. Es ist der Startschuss für eine blutige Rockerfehde mit Handgranatenangriffen, Schießereien und Schlägereien.

Der anschließende Mega-Prozess macht klar: Timur A. hat getötet, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Nicht wegen einer Frau. Nicht wegen irgendwelcher Gebietsansprüche. Es ging schlicht um die Ehre, in diesen Kreisen das wohl höchste Gut.

Rocker im Knast-Interview: „Ich würde ja bereuen, wenn ich etwas falsch gemacht hätte“

Elf Jahre geht der Neue von Nathalie Volk für die Tat, die nicht als Mord, sondern als Totschlag gewertet wird, hinter Gittern. Von dort gibt er „Spiegel.TV“ ein Interview und rechtfertigt seine Tat als Notwehr: „Ich würde ja bereuen, wenn ich etwas falsch gemacht hätte. Da ich mich aber verteidigt habe, habe ich es nicht nötig, es zu bereuen.“ Weiter erklärte der einstige Türsteher und Kampfsportler: „Ich wollte diesen Jungen gar nicht töten. Ich habe ja auch gar nicht auf den gezielt, ich habe beim Losfahren geschossen.“

Zwischen Nathalie Volk und Frank Otto ist es aus. Foto: imago images

Am 2. Mai 2019 kommt Timur A. vorzeitig aus dem Gefängnis, knapp zwei Jahre früher als sein ursprünglicher Freilassungstermin. Timur A. wird daraufhin sofort auf dem Luftweg in die Türkei abgeschoben und darf Deutschland bis Mai 2039 nicht betreten. Sonst droht ihm erneut Gefängnis.

Ein Besuch bei Schwiegermutter ist also erstmal nicht drin.

Widersprüche um Hells Angels-Zugehörigkeit

Nathalie Volk unterstützt ihren Rocker-Freund gegen Gerüchte, er sei kein Mitglied der Hells Angels mehr. Foto: Screenshot Instagram_Mirandadigrande

Doch auch in der Türkei scheint es Timur A. gut zu gehen. Regelmäßig kommen befreundete Rocker aus Deutschland zu Besuch, nach wie vor unterhält er gute Kontakte in die alte Heimat, posiert regelmäßig in Hells Angels-Kutte.

Gegenüber RTL hatte Andre Bartl vom Chapter der „Hells Angels" aus Hannover gesagt, der 42-Jährige sei „aus dem gesamten Club weltweit ausgeschlossen.“ Dem widersprach der Rocker auf Instagram.

Pärchenfotos mit Hund und Pose auf Motorrad

Nathalie teilte die Instagram-Story ihres Neuen und versah sie mit einem Kuss. Ohnehin teilen die beiden derzeit gerne verliebte Pärchenbilder, kuscheln mit Hund. Das Model posierte auch schon auf seinem Motorrad.

Der 42-Jährige gibt auf Instagram CEO von „King Company“ als Berufsbezeichnung an. Dahinter steckt eine Kfz-Werkstatt. Und auch ein Tattoostudio betreibt der Rocker. In diesem Studio ließ sich das Reality-Sternchen ein Tattoo stechen. „Nathalie hat Timurs Tattoo-Studio in Antalya besucht“, verriet Mama Viktoria vor einigen Wochen exklusiv gegenüber . „Die beiden sind befreundet. Sie hat sich ein neues Tattoo stechen lassen.“

Funkte es nach dem Tattoo-Stechen?

Nathalie erwähnte seinerzeit in „Bild“: „Er hat früher meine Fernsehkarriere vom Gefängnis aus angeschaut. Ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen, das sehr schön geworden ist. Ich kann Alpha-Tattoo nur jedem weiterempfehlen. Wir waren danach noch etwas gemeinsam essen.“

Ob es dabei gefunkt hat, blieb vorerst ihr Gehemnis. Sicher ist: Nathalie steht an der Seite ihres Rockers. „Ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben“, sagte sie der „Bild“.