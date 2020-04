Nathalie Volk: Schock-Beichte! Sie verheimlicht DIESES bitterböse Geheimnis

Seit die „GNTM“-Teilnehmerin Nathalie Volk 2018 in die USA auswanderte, wurde es in Deutschland still um die 23-Jährige. Jetzt kam raus: Nathalie Volk leidet an Krebs! Doch das ist nicht das einzige Geheimnis der jungen Frau.

Nathalie Volk legt eine Beichte ab

Von Niedersachsen in die USA: Nathalie Volk lebt mit Unternehmer-Freund Frank Otto seit über zwei Jahren an der amerikanischen Westküste, studiert dort auch.

Das ist Nathalie Volk:

geboren 1997 in Nienburg

kam 2014 bei „Germany's Next Topmodel“ bis ins Halbfinale

belegte 2016 beim Dschungelcamp den siebten Platz

seit 2015 mit Medienunternehmer Frank Otto zusammen

die beiden sind seit März 2018 verlobt

Aber Mitstudenten und Bekannten vor Ort ist Nathalie Volk unbekannt – denn das Model studiert unter einem Decknamen, wie sie „RTL“ verriet.

„Leute haben versucht, mir Steine in den Weg zu legen“

„Das ist total super. Manche Leute fragen mich dann schon, weil ich strahle ja eine gewisse Erfahrung aus. Die, mit denen ich auch zusammen arbeite, die wollen dann auch ein bisschen mehr von dir wissen“, so Nathalie Volk.

Den Menschen, denen sie vertraut, erzählt sie dann auch schon mal von ihrer Vergangenheit.

Den Decknamen hat sie sich zugelegt, weil sie gerade in Deutschland Probleme mit ihrem öffentlichen Leben hatte – so haben Menschen versucht, ihr „Steine in den Weg zu legen“, erklärt sie.

Auch wenn die Brünette ihren falschen Namen vorerst für sich behält, gibt es doch Hoffnung, ihn irgendwann zu erfahren. Denn er gefällt Nathalie Volk so gut, dass sie ihn später komplett als ihren Namen annehmen will, berichtet „RTL“. (kv)