Natascha Ochsenknecht mit trauriger Aussage – „Mein Baby wurde geklaut“

Happy Birthday liebe Emily,wir vermissen Dich sehr und in unseren Gedanken sind wir immer bei Dir. Da oben bist Du nicht alleine, denn nicht nur wir haben jemanden verloren sondern viele andere auch. In diesem Sinne möchte ich allen die trauern viel Kraft und alles Gute wünschen. ❤️ #3jahre