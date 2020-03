Naddel: Irre! SO sieht Nadja Abd el Farrag ohne Perücke aus

Perücke, Extensions, gefärbtes Haar - so kennt man Naddel. Naturhaar? Fehlanzeige! Bis jetzt. Denn nun hat Nadja Abd el Farrag einen Entschluss gefasst. Sie will endlich ihre eigene Haarpracht zurück.

So viel vorab: Das Ergebnis ist überraschend - und herrlich natürlich. "Wenn es mal schnell gehen musste: Perücke auf", erklärt Naddel bei RTL. "Aber dieses Ewige mit den Haaren, ich hab so die Nase voll. Jetzt, Tag der Tage, ich habe mich entschieden. Ich lasse es alles rausmachen."

Naddel mit neuem Look

Nicht nur ihre alte Frisur, auch ihr altes Leben will die 55-Jährige hinter sich lassen. Den falschen Haaren sagt sie ebenso "Auf Nimmerwiedersehen" wie den Skandal-Schlagzeilen der vergangenen Jahre.

-----------

Das ist Naddel

Nadja Abd el Farrag:wurde am 5. März 1965 in Hamburg geboren

"Naddel" ist Sängerin und Moderatorin

bekannt wurde sie als Lebensgefährtin von Dieter Bohlen

sie war bereits in mehreren Reality-TV-Shows zu sehen

-----------

Um damit abzuschließen, soll jetzt ein neuer Look her. Doch es gibt auch einen weiteren Grund. "Chaos, Chaos. Es ist kein Schnitt. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Farben auf meinen Haaren. Ich habe es ja auch mehrfach gefärbt", so Naddel. "Jetzt kommen auch die grauen Burschen wieder."

------------------

------------------

Neue Lockenpracht für Naddel

Und, wie gefällt Nadja Abd el Farrag das Ergebnis? Sie sagt: "Ich komme mir vor, als ob ich 18, 19 bin. Da hatte ich nämlich auch so eine Frisur, nur ein bisschen länger und die Locken waren ein bisschen größer." Noch sei die neue Frisur ungewohnt, ihre Kopfbedeckung fühle sich so leicht an. Auch den Fans gefällt der neue Look.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Du siehst so toll aus, viel besser als vorher... Richtige positive Ausstrahlung

Überraschung gelungen. Sieht super aus

Sehr schön Nadja....du hast dich getraut !!

Wow!! Klasse – viel besser als vorher! Hübsch bist du aber sowieso!!! Außen und Innen

Die ganze Typveränderung von Nadja Abd el Farrag kannst du bei RTL sehen. (cs)