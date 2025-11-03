„My Style Rocks“ kehrt zurück – Staffel 3 startet im Dezember

„My Style Rocks“ sorgt seit Herbst 2024 für ordentlich Drama im Mode-TV. Zwei Staffeln lang flogen Fummel, Fetzen und falsche Wimpern – dann herrschte plötzlich Funkstille. Der Sender verkündete eine Sommerpause, aus der eine monatelange Drehpause wurde. Bei den Fans herrschte große Verwirrung. Bis jetzt!

Es gibt endlich Gewissheit, und die kommt von keiner Geringeren als Kandidatin Christell Milissa (24). Im Gespräch mit dieser Redaktion bestätigt sie, dass „My Style Rocks“ Anfang Dezember 2025 mit Staffel drei auf die Bildschirme zurückkehrt. Aber das ist noch nicht alles…

„My Style Rocks“-Kandidatin Christell lässt die Bombe platzen

Die Fashion-Show mit Harald Glööckler (60) als Juror brachte es bisher auf beeindruckende 125 Folgen in Staffel zwei. Insgesamt wurden über 200 Episoden produziert – plus 18 Specials. Doch das plötzliche Ende im Sommer hinterließ ratlose Gesichter. Schließlich gab es kein Finale, keine Krönung und somit auch kein Preisgeld.

Die monatelange Pause sei „einfach aus Produktions- und Jurygründen“ entstanden, erklärt Christell auf Instagram. Inzwischen sei alles geklärt, versichert sie. Und dann macht sie ihren Fans Hoffnung: „Ich kann euch versprechen, es geht weiter mit den alten Kandidatinnen und mit ganz vielen neuen Kandidatinnen UND – vielleicht auch ehemaligen Kandidatinnen?“

Diese Nachricht dürfte viele Zuschauer freuen. Schließlich gehört Christell zu den auffälligsten Teilnehmerinnen der bisherigen Staffeln. Mit ihren kreativen Outfits, frechen Sprüchen und jeder Menge Selbstbewusstsein sorgte sie regelmäßig für Zoff. Besonders ihre Auseinandersetzungen mit Nercy und Iclal gingen viral.

Auf unsere Frage, welche Ex-Kandidatin sie sich für Staffel 3 zurückwünscht, bleibt Christell jedoch diplomatisch: „Ich würde es auch Kandidatinnen wünschen, die nur eine Woche Zeit hatten, sich zu beweisen und nach fünf Tagen bei der großen Gala eliminiert wurden.“

Was Staffel 3 von „My Style Rocks“ bereithält, zeigt sich im Dezember 2025.