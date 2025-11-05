„My Style Rocks“-Kandidatin Christell rührt mit Geständnis: „Das war die letzte Sendung, die sie sah“

Die TV-Show „My Style Rocks“ auf SPORT1 steht für Mode, Drama und jede Menge Emotionen. Genau das bewies Kandidatin Christell Milissa (24) und sorgte für einen der bewegendsten Momente überhaupt.

In der kommenden dritten Staffel wird die quirlige Blondine erneut zeigen, was modisch in ihr steckt. Schon in der zweiten Staffel überzeugte sie mit Mut, Kreativität und einer ordentlichen Portion Feuer. Doch ihr schönster Moment in der Show hatte nichts mit Glitzer oder Glamour zu tun – sondern mit einem Abschied, der ihr bis heute nahegeht.

Gänsehaut-Geständnis bei „My Style Rocks“

Im Interview mit unserer Redaktion erzählt Christell offen: „Mein ganz persönliches, schönstes und emotionalstes Erlebnis war, dass ich es noch geschafft habe, vor dem Tod meiner Oma, die jetzt im Sommer leider von uns gegangen ist, Harald Glööckler noch ein paar Worte an sie richten zu lassen.“

„Meine Oma hat seinen kompletten Werdegang verfolgt, wirklich intensiv. Es war ihr ein großes Anliegen, dass ich einmal in einer Sendung in ihrem Namen ein paar Worte an ihn richte – und das konnte ich, Gott sei Dank, noch tun“, so Christell. Ein Moment, der unter die Haut geht. Denn kurz darauf verschlechterte sich der Zustand ihrer Oma dramatisch.

„Das war tatsächlich auch die letzte Sendung, die sie gesehen hat. Es war, als hätte sie darauf gewartet“, betont sie, und fügt an: „Danach hat sie stark abgebaut, sie war schwer krebskrank und nicht mehr aufnahmefähig. Für sie war das wie das große Finale – als hätte ich die Krone und die 20.000 Euro mit nach Hause genommen.“

Sitzt ER bald wieder am Jury-Pult?

Trotz der traurigen Erinnerung blickt Christell nach vorn. Denn bald startet „My Style Rocks“ in die dritte Staffel und im Netz brodelt schon die Gerüchteküche. „Zurzeit kursieren ja Gerüchte im Internet, dass Desiree Nick oder Andreas Wendt zurückkehren könnten“, verrät sie. Zumindest war Wendt bereits Teil der ersten Staffel.

„Ich würde mich tatsächlich auf beide sehr freuen. Andreas Wendt habe ich persönlich kennengelernt – er ist superfreundlich, offen und charmant.“ Auch über Desiree Nick (69) kommt sie aus dem Schwärmen nicht heraus: „Da habe ich große Bewunderung. Ich habe mir vor zwei Jahren Tickets für ihre Show gekauft – und war danach noch mehr Fan als sowieso schon zuvor.“