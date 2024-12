„Mufasa: Der König der Löwen“: Kinos warnen – Eltern müssen bei diesem Film genau hinsehen

Es gehört seit Jahren fast schon zum guten Ton, dass die Disney-Studios zur Weihnachtszeit ein familienfreundliches Film-Highlight ins Kino bringen. In den letzten Jahren waren das beispielsweise Animationserfolge wie „Die Eiskönigin“, „Encanto“, „Coco“ oder „Vaiana“. In diesem Jahr ist „Mufasa: Der König der Löwen“ (Kinostart: 19. Dezember) Disneys Weihnachtsgeschenk.

„Mufasa“ ist ein familienfreundliches Film-Highlight für die Feiertage. Doch bevor Eltern mit ihren Kindern ins Kino gehen, sollten sie einen ganz genauen Blick auf die FSK-Freigabe werfen. Einige Filmtheater haben sogar schon entsprechende Warnhinweise formuliert.

„Mufasa: Der König der Löwen“: Nicht alle Kinder dürfen ins Kino

Seinen legendären „König der Löwen“-Zeichentrickfilm von 1994 hat Disney bereits im Jahr 2019 mit fotorealistischen 3D-Animationen neu aufgelegt – und damit den zehnterfolgreichsten Film aller Zeiten geschaffen (weltweites Einspielergebnis: 1,66 Milliarden US-Dollar).

Mit derselben Tricktechnik kommt am 19. Dezember 2024 nun die Vorgeschichte von Simbas Vater Mufasa ins Kino: Als Waisenjunges wird Mufasa von einem königlichen Löwenstamm aufgenommen, freundet sich schnell mit seinem Adoptivbruder Taka an, den man später nur noch als Bösewicht Scar kennt. Doch eine Prophezeiung sagt voraus, dass es Mufasas Schicksal sei, alle Löwenstämme unter einem „König der Löwen“ zu vereinen – was dem designierten Thronfolger Taka alles andere als gut gefällt.

Hier kannst du dir den Trailer zum Film ansehen:

Modernste Animationstechnik, ein Wiedersehen mit zahlreichen altbekannten Charakteren und mehrere neue Songs aus der Feder von „Hamilton“-Komponist Lin-Manuel Miranda versprechen ein tierisches Animationsabenteuer für die ganze Familie. Obwohl … vielleicht nicht für die ganze Familie.

Eltern müssen FSK-Freigabe beachten

Denn natürlich hat auch „Mufasa: Der König der Löwen“ eine FSK-Freigabe erhalten – er ist ab sechs Jahren freigegeben. Das heißt: Jüngeren Besuchern im Kindergarten-Alter bleibt der Zutritt verwehrt! Entsprechend warnen Kino-Ketten wie Cinemaxx auf ihrer Website: „Kinder unter sechs Jahren dürfen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, auch in Begleitung der Eltern, diese Vorstellungen nicht besuchen.“

Es ist nämlich ein weit verbreiteter Irrtum, dass Kinder auch Filme im Kino sehen dürfen, die laut FSK noch nicht für sie geeignet sind, solange nur ihre Eltern mit dabei sind. Das stimmt so nicht! Diese Sonderregel gilt nur bei einer FSK-Freigabe ab 12 Jahren – dann dürfen auch Kinder im Alter von sechs bis zwölf in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ins Kino. Bei FSK-Freigaben ab 6, 16 oder 18 Jahren muss diese zwingend eingehalten werden.

Der originale „König der Löwen“ aus den 90ern kam noch ohne Altersbeschränkung aus, war also quasi „ab null Jahren“ freigegeben. Die Neuauflage von 2019 war dagegen erst ab sechs Jahren freigegeben – genauso wie nun „Mufasa“.