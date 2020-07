„Mütter machen Porno“ (Sat.1): Teilnehmerinnen schockiert – „Die kotzt gleich!“

Es ist ein ungewöhnliches Konzept. Die Show soll aufrütteln, etwas verändern. Am Mittwochabend zeigte Sat.1 den ersten Teil seiner Dokumentation „Mütter machen Porno“.

Das Konzept ist leicht erklärt: Fünf Mütter sind schockiert über das, was die Pornoindustrie derzeit produziert, über Filme, die im Internet kinderleicht abrufbar sind. Filme, die auch ihre Söhne und Töchter theoretisch schon gesehen haben könnten.

„Mütter machen Porno“: Fünf Frauen fassen diesen Entschluss

Foto: SAT.1 / Marvin Kochen

Darum fassen die fünf Frauen einen Entschluss. Sie drehen selbst einen Sexfilm. Jedoch einen, der ihren Kindern ein realistisches Bild von Sexualität vermitteln soll.

Doch bevor die Frauen so Dinge wie Drehbuch schreiben, Akteure casten und Locations buchen, tun können, müssen sie sich selbst ein Bild von dem machen, was derzeit im Netz so unter dem Suchwort „Porno“ zu finden ist. Und sie machen eine abscheuliche Entdeckung.

„Mütter machen Porno“: Hardcore-Porno schockiert die fünf Mütter

So sieht der Sat.1-Zuschauer den fünf Müttern dabei zu, wie sie einen Hardcore-Porno schauen. Und allein die Reaktionen der Damen sind schockierend.

Die Kommentare sind eindeutig:

„Wenn mein Sohn so eine Frau behandeln würde, dann würde ich ihm so einen Einlauf geben.“

„Haben sie die festgebunden?“

„Die lebt doch fast nicht mehr!“

„Ihr dürft nicht vergessen, das ist die Suche nach einem Porno. Das ist nicht die Suche nach Gewalt.“

„Ich kriege Herzrasen, wenn ich daran denke, dass mein Sohn das gesehen haben könnte.“

„Die kotzt gleich!“

Wie es mit den Müttern weitergeht, und auf welche Probleme beim Porno-Dreh sie noch stoßen, siehst du bei „Mütter machen Porno“ bei Sat.1.

„Mütter machen Porno“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.