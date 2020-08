Münster Zoo: Kranke Eule macht merkwürdiges Geräusch – dann wird es dramatisch! „Sollen wir sie nicht erlösen?“

Drama im Zoo Münster!

Der Allwetterzoo in Münster beherbergt über 3.000 Tiere von über 300 Tierarten. Damit auch Menschen außerhalb des Zoo Münster an der Tierwelt teilhaben können, strahlt der Bayrische Rundfunk die Doku „Pinguin, Löwe & Co.“ aus. In der aktuellen Folge wird Eulen-Dame Emilia behandelt. Sie leidet an einer schweren Infektion, ihr Leben hängt am seidenen Faden ...

Münster Zoo: Eulen-Dame Emilia schwer krank

Der Bartkauz gehört zu den größten Eulen-Arten der Welt, er ist in den nördlichsten Gebieten Europas, Asiens und Amerikas zuhause. Um Bartkauz-Weibchen Emilia aus dem Zoo Münster steht es allerdings gar nicht gut. Sie ist sehr krank, muss zur Behandlung eingefangen werden.

In einer Wunde an Emilias Bein haben sich Maden eingenistet. Sie wurde zu Zoo-Ärztin Sandra und ihrer Praktikantin Henrike gebracht – der Beginn einer langwierigen Behandlung, der auch den Einsatz von Narkose nach sich zog.

Eulen-Dame Emilia leidet an einer schweren Infektion. Ob sie die Krankheit überstehen wird? Foto: BR/Screenshot

Zwar durfte Emilia nach ersten Behandlungserfolgen wieder zu ihrem Männchen ins Gehege zurück, erlitt im Anschluss jedoch einen Unfall. Die Eulen-Dame musste wieder in die Quarantäne-Station überführt werden. Diesmal war die Infektion so stark, dass Tierärztin Sandra Zweifel hatte, ob man sie nicht von ihren Qualen erlösen sollte.

---------------------------------------

Das ist der Allwetterzoo Münster

Wurde 1875 als Zoologischer Garten zu Münster eröffnet

1974 erhielt er den Namen Allwetterzoo, weil die Zooarchitekten darauf achteten, die meisten Gebäude mit überdachten Gängen zu verbinden

Im Zoo leben fast 3.500 Tiere von 345 verschiedenen Arten

2019 verzeichnete der Zoo über 680.000 Besucher

Der Eintritt kostet für Erwachsene 17,90 Euro und für Kinder 9,90 Euro

Trotz Corona ist der Zoo derzeit geöffnet

Die Öffnungszeiten des Münsteraner Allwetterzoos sind von 9 bis 19 Uhr

----------------------------------------

Entscheidende Untersuchung läuft – plötzlich macht Eule komisches Geräusch

Das sollte eine neue Untersuchung entscheiden. Emilia wurde erneut unter Narkose behandelt, Arzt-Praktikantin Henrike überwacht während der gesamten Behandlung Herzschlag und Atem der Eulen-Dame. Während Ärztin Sandra den Verband aufschneidet und die Wunde untersuchen will, schreckt Henrike plötzlich auf! Sie zu ihrer Chefin: „Sag mal, können die schnarchen?“

Seit Wochen wird Emilia schon behandelt, die Infektion setzt der Eule arg zu. Foto: BR/Screenshot

Sandra überlegt kurz, fragt: „Hat sie rasselnde Atemgeräusche?“ Henrike: „Ja!“ Die Ärztin daraufhin: „Oh, das ist nicht schön.“ Es wird kurz hektisch, bis Henrike fragt: „Willst du mal selbst hören?“ Die Ärztin nimmt das Stethoskop, horcht einige Sekunden lang, lächelt – und gibt Entwarnung! „Das ist nicht weiter wild. Das Geräusch ist harmlos, es klingt sogar ganz niedlich.“

----------------------------------------

Mehr News aus dem Zoo Münster:

++ Münster Zoo: Riesen-Unruhe bei den Pinguinen, als SIE plötzlich kommt! „Jetzt wird's hektisch“ ++

++ Münster Zoo: Stein-Wurf im Affengehege – Foto zeigt Ausmaß der Tat ++

----------------------------------------

„Um Gottes willen, sollen wir das Tier nicht doch besser erlösen?“

Der Verband wird aufgeschnitten, die Wunde sieht laut Sandra gut aus. Sie ist erleichtert, denn: „Ich bin gar nicht mal so unzufrieden. Ihre Lage war fast aussichtslos. Jetzt ist sie viel hoffnungsvoller als noch vor zehn Tagen, wo wir dachten: 'Um Gottes willen, sollen wir das Tier nicht doch besser erlösen?' Aber wenn ich es jetzt so sehe, denke ich mir, dass es sich doch gelohnt hat, weiterzumachen.“

----------------------------------------

Weitere Top-Themen:

++ „Prince Charming“ (RTL): ER will Traummann finden – doch eine Sache könnte problematisch werden: „Ich würde lügen, wenn...“ ++

++ Corona: Umstrittene Maskenpflicht an NRW-Schulen – Schulministerin droht jetzt tatsächlich DAMIT ++

++ Queen Elizabeth II.: Meghan Markle feiert Geburtstag – Königin macht tatsächlich DAS ++

----------------------------------------

Heilung in letzter Minute also. Gute Besserung, Emilia! (mg)