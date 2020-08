Münster Zoo: Riesen-Unruhe bei den Pinguinen, als SIE plötzlich kommt! „Jetzt wird's hektisch“

Münster. Riesen-Wirbel im Zoo Münster!

Der Allwetterzoo in Münster beherbergt über 3.000 Tiere von über 300 Tierarten. Damit auch Menschen außerhalb des Zoo Münster an der Tierwelt teilhaben können, strahlt der Bayrische Rundfunk die Doku „Pinguin, Löwe & Co.“ aus dem Zoo in Münster aus. In der Folge am Montag hat es bei den Pinguinen große Unruhe gegeben – zum Glück mit Happy-End...

Münster Zoo: Riesen-Wirbel bei Pinguinen, als SIE plötzlich kommt

Die Brillenpinguine im Zoo gehören zu den absoluten Publikumslieblingen. Kein Wunder, sieht ihr Watschelgang doch einfach nur herrlich liebenswert aus. Die Brillenpinguine sind Gruppentiere, leben in Südafrika und Namibia teilweise mit mehr als 3.000 Artgenossen in Kolonien zusammen.

Große Unruhe bei den Pinguinen im Zoo Münster! Foto: BR/Screenshot

Im Zoo Münster sind aktuell 73 Tiere auf einem 170 Quadratmeter großen Areal zuhause. Anders als antarktische Pinguine sind die Artgenossen aus NRW Hitze gewohnt, kommen deshalb auch im Hochsommer gut mit dem Klima klar.

Das ist der Allwetterzoo Münster

Wurde 1875 als Zoologischer Garten zu Münster eröffnet

1974 erhielt er den Namen Allwetterzoo, weil die Zooarchitekten darauf achteten, die meisten Gebäude mit überdachten Gängen zu verbinden

Im Zoo leben fast 3.500 Tiere von 345 verschiedenen Arten

2019 verzeichnete der Zoo über 680.000 Besucher

Der Eintritt kostet für Erwachsene 17,90 Euro und für Kinder 9,90 Euro

Trotz Corona ist der Zoo derzeit geöffnet

Die Öffnungszeiten des Münsteraner Allwetterzoos sind von 9 bis 19 Uhr

Und dennoch heißt es auch für die süßen Vögel, dass es mal Pool-Pause gibt und das Schwimmbecken nicht benutzt werden darf. Der Grund: Im Zoo wird einmal pro Woche das Becken gereinigt, um das Wasser von Bakterien zu säubern. So auch in der aktuellen Folge von „Pinguin, Löwe & Co.“ Als Tierpflegerin Theresa die Anlage betritt, werden plötzlich fast alle Pinguine nervös, wechseln sofort die Seite, machen Theresa Platz.

Tierpflegerin Theresa bereitet die Säuberung des Pinguin-Beckens vor. Foto: BR/Screenshot

Tierpflegerin reinigt Pinguin-Pool: „Es gibt einige Jungtiere, die das noch nicht kennen“

Die erfahrene Tierpflegerin: „Die meisten Tiere hier kennen das Prozedere, wissen, dass gleich der Pool für sie abgeriegelt wird. Es gibt aber auch einige Jungtiere, die das noch nicht kennen. Sie sind dann sehr hektisch und sehr nervös, wissen nicht, wohin sie gehen soll. Da helfe ich auch mal nach.“

Hier kehrt Theresa die Höhlen der Pinguine, um Tiere rauszuholen, die sich noch verstecken. Foto: BR/Screenshot

Und wie? Mit einem Kehrbesen, denn: Einige Pinguine bleiben in ihren Höhlennestern, um Eier weiter auszubrüten. Theresa erklärt: „Die dürfen natürlich in den Höhlen bleiben. Sie gucken sich dann die ganze Reinigung von dort an, weil sie die Eier ohnehin nicht verlassen.“ Alle anderen aber werden „rausgekehrt“.

Becken während der Reinigung gefährlich für Pinguine

Eine Sache findet die Tierpflegerin ganz besonders sympathisch: „Es ist lustig, dass sich einige vor mir verstecken wollen und so hoffen, doch noch ins Becken zu können.“

Das sei aber gefährlich, weil der Wasserstand gesenkt wird und die Vögel böse aufschlagen und sich so verletzen können. Theresa sperrt das Becken ab, lässt das Wasser reinigen, fegt die Höhlen sauber.

Jetzt sind die Pinguine glücklich, genießen das frische, saubere Becken zum Schwimmen. Foto: BR/Screenshot

Nach wenigen Stunden ist das Prozedere dann vorbei, das Wasser im Becken ist klar und sauber, die Absperrung wird wieder abgebaut – und die ersten Brillenpinguine springen direkt ins Wasser! Ganz zur Freude der Besucher, die dann auch bei der Fütterung helfen dürfen.

Auch das zur tierischen Freude... (mg)