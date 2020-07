München Zoo: Tierpfleger will das Gehege säubern – dann wird er angegriffen

Schildkröten finden die meisten Menschen ziemlich niedlich und putzig. Sie sind recht harmlose Gesellen. Doch weit gefehlt, wie Schildkrötenmännchen Bernhard aus dem Zoo München in der WDR-Sendung „Nashorn, Zebra & Co.“ beweist.

Dort wird der Tierpfleger eines Besseren belehrt. So ist es die Aufgabe von Sascha Tütsch aus dem Zoo München, das Gehege von Landschildkröte Bernhard. Das Reptil aus der Gattung der Spornschildkröten mag eines gar nicht: Menschen in seinem Gehege. Noch weniger mag er aber, wenn die Menschen auch noch Besen dabei haben. So geschah dieses spannende Katz-und-Maus-Spiel aus dem Zoo München. Beziehungsweise Schildkröte-und-Mensch-Spiel.

München Zoo: Schildkröten geift im Tierpark Hellabrunn an

Also schaltete der Panzer-Träger in den Angriffsmodus. Immer wieder versucht das 35 bis 40 Jahre alte Schildkrötenmännchen mit weit geöffnetem Maul nach Besen und dazugehörigem Tierpfleger zu schnappen.

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Münchner Tierpark Hellabrunn wurde 1911 gegründet

In dem Tierpark leben über 18.000 Tiere

Hellabrunn beherbergt 740 verschiedene Tierarten

2018 verzeichnete der Park rund 2.680.201 Gäste

Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre bei sechs Euro

Anfang Juli musste der Zoo wegen Sturm-Schäden kurzfristig geschlossen werden

Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr

München Zoo: Schildkröte Bernhard mag Pfleger und Besen gar nicht. Und das zeigt sie auch deutlich. Foto: Screenshot WDR

Kein ungewöhnliches Verhalten für Schildkröte Bernhard, wie Pfleger Sascha in der Zoo-Doku erzählt: „Was er gar nicht mag, ist der Schrubber, den versucht er immer zu beißen. Wenn wir sauber machen, müssen wir schon sehen, dass wir ihn immer im Auge behalten“, so Tütsch.

Bernhard griff auch schon Artgenossen an

Doch nicht nur Besen und Pfleger hat Bernhard als Angriffsziel auserkoren. Auch seine Artgenossen waren nicht vor dem aggressiven Reptil sicher. Immer wieder ging er die kleineren Schildkröten an. Tja selber Schuld. Nun muss Bernhard alleine wohnen.

Schildkröten können richtig aggressiv werden. Foto: Screenshot WDR

Die Folge von „Nashorn, Zebra & Co.“ lief am Mittwochvormittag um 11.55 Uhr im WDR. Nach Ausstrahlung ist die Episode auch in der Mediathek abrufbar.

Das ist eine Spornschildkröte:

Die Spornschildkröte gehört zu den Landschildkröten

Sie ist die drittgrößte Schildkröte der Welt. Nur die Galápagos-Schildkröten und die Seychellen-Schildkröten sind größer

Ihre Panzerlänge kann bis zu 80 Zentimeter betragen

Die Spornschildkröte kann auch bis zu 80 Kilogramm auf die Waage bringen

Ihren natürlichen Ursprung hat sie im nördlichen Zentralafrika

