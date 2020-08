Ein Tapir aus dem Zoo München bekam ordentlich was ab. (Symbolbild)

München Zoo: Pflegerin entdeckt blutige Wunden an Tapir – DAS musste das Tier erleiden

„Ganz schön heiß her“ ging es im Zoo München. Und wohl auch ganz schön schmerzhaft.

Denn bei den Säugetieren aus dem Zoo München kann der Geschlechtsakt schon mal ganz schön schmerzhaft enden. Davon kann Tapir-Weibchen Cora ein Lied singen.

München Zoo: Geschlechtsakt wird schmerzhaft

In der aktuellen Folge „Nashorn, Zebra & Co.“ aus dem Zoo München wird die Dame am „Morgen danach“ gezeigt, und der Anblick des Unpaarhufers lässt darauf schließen, dass es beim Liebesakt ordentlich zur Sache ging.

So hat Cora blutige Wunden am kompletten Rücken davongetragen. „Sie hat jetzt ihre Deckphase gehabt, und jetzt müssen wir die Wunden behandeln“, erklärt Tierpflegerin Inka Ehm.

München Zoo: Nägel schneiden in Rücken der Gattin

Dies bleibe nicht aus, so die erfahrene Tierpflegerin, so habe das Tapirmännchen scharfe Nägel, mit denen er sich am Rücken seiner Partnerin festkralle. Dies würde zu blutigen Schnittwunden auf dem Rücken seiner Gattin führen.

Für Tapir-Dame Cora wurde der Geschlechtsakt eine schmerzhafte Angelegenheit. Foto: imago images

-------------------

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Münchner Tierpark Hellabrunn wurde 1911 gegründet

In dem Tierpark leben über 18.000 Tiere

Hellabrunn beherbergt 740 verschiedene Tierarten

2018 verzeichnete der Park rund 2.680.201 Gäste

Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre bei sechs Euro

Anfang Juli musste der Zoo wegen Sturm-Schäden kurzfristig geschlossen werden

Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr

--------------------

Gar nicht ungefährlich, wie Ehm berichtet. „Da müssen wir gerade im Sommer aufpassen. Nicht dass, da Flöhe hineingehen.“

Wundspray gegen Sex-Wunden

Um das zu verhindern, begutachtet die Pflegerin ihren Schützling genau, versorgt die Patientin dann mit einem Wundspray, das Fliegen und andere Schädlinge abhalten soll.

--------------

Mehr Zoo-Geschichten:

München Tierpark: Pfleger spricht in ARD-Sendung – er kann nicht sehen, dass...

Zoo Münster muss Gorilla-Baby abgeben – der wichtige Grund

Münster Zoo: Pfleger will Vögel füttern, doch die reagieren überraschend

--------------

Ja, manchmal tut Liebe auch richtig weh. Und die Pflegerin weiß: „Das verheilt ziemlich schnell. Spätestens in einer Woche ist das weg. Das Fell wächst auch nach.“

Na dann steht einem neuerlichen Liebes-Spiel im Zoo München ja nichts mehr im Wege. Und wer weiß, vielleicht darf man sich in der Anlage ja schon bald über kleinen Tapir-Nachwuchs freuen.

Nicht ganz so schmerzhaft, aber ebenfalls nicht ohne Risiko ging es in einem anderen Gehege des Münchner Zoos zu. Was ausgerechnet bei den Schildkröten passiert ist, liest du hier.

Sie sehen lieb aus, sind aber ganz schön gefährlich. Das musste ein Tierpfleger bei den Faultieren am eigenen Laib erleben.