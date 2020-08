München Zoo: Sex-Flaute bei den Bartschweinen – Pflegerin ist ratlos

Im Zoo München gibt es ein alt-bekanntes Liebespaar. Die Bartschweine Aliantan und Ambarita kennen sich schon eine gefühlte Ewigkeit, aber irgendwie funkt es nicht zwischen den beiden.

Inka Ehms, Tierpflegerin im Zoo München, ist ratlos und kann sich nicht erklären, warum die zwei es nicht mal miteinander versuchen wollen.

Zoo München: Bartschwein-Pärchen geht es langsam an

Laut Pflegerin Inka sind die zwei Bartschweine im Zoo München ein gutes Team. Seit neun Jahren soll sich das Duo schon kennen. Dabei sind die Tiere erst um die zehn Jahre alt.

Aber offenbar soll es nur bei platonischer Liebe bleiben. Das beobachtet jedenfalls das Personal des Tierpark Hellabrunn.

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

1911 wurde der Tierpark Hellabrunn in München gegründet

2018 zählte der Zoo über 2,6 Millionen Besucher

Ein Erwachsenen-Ticket kostet 15 Euro, ein Ticket für Kinder liegt bei sechs Euro

Im Tierpark Hellabrunn leben über 18.000 Tiere

Der Zoo ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet

Schweine wollen sich nicht fortpflanzen: Pflegerin nimmt es gelassen

„Die verstehen sich recht gut, aber er deckt sie nicht – warum auch immer“, erklärt Inka vor den Kameras von „Nashorn, Zebra & Co.“. Aliantan hat also so gar kein Interesse daran, Vater zu werden.

So richtig können es sich die Pfleger nicht erklären. „Ist aber auch jetzt gar nicht so tragisch, weil im Haus selber der tropischen Schweine ist ja doch nicht so viel Platz“, so die Pflegerin.

Die Bartschweine Ambarita und Aliantan. Foto: Screenshot BR

Ambarita und Aliantan bleiben lieber nur gute Freunde

Die Sex-Flaute im Schweine-Gehege nimmt das Zoo-Personal also ziemlich gelassen. Ansonsten hätten sie vermutlich sogar ernsthafte Platzprobleme. Denn ein Bartschwein kann bis zu acht Jungen auf die Welt bringen.

Für die Bartschweine bleibt also alles so wie gehabt. Ob Schweine-Dame Ambarita jemals Mutter wird, ist unwahrscheinlich.

