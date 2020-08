München Zoo: Ekelhafte Szenen beim Tierarztbesuch – „Da flogen die Kotstückchen ...“

Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem erinnert sich an entsetzliche Momente in seiner Praxis.

Im Zoo München wird Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem nostalgisch. Eigentlich betreut er gerade die Flughunde, doch während er den Kameras von „Nashorn, Zebra & Co.“ von spannenden Zoo-Geschichten erzählt, wird es plötzlich unangenehm.

Der ehemalige Tierarzt weiß seine Position im Zoo München sehr zu schätzen und würde vermutlich nie wieder in seinen vorherigen Beruf wechseln wollen. Grund dafür sei das respektlose Verhalten der Tiere.

Zoo München: Tierparkdirektor schwelgt in Erinnerungen

Dr. Andreas Knieriem ist vom Veterinärmediziner zum Direktor und Vorstand der Münchener Tierpark Hellabrunn AG geworden. Ein Weg, den der gebürtige US-Amerikaner wohl nie bereuen wird.

In der Folge von Donnerstag erinnert sich Andreas an seine Zeit als Tierarzt: „Ich war ja nun so viele Jahre Tierarzt und hatte eigentlich immer ein Problem mit den Tieren, weil sie nie verstanden haben, wenn man eine Spritze gibt, dass das ja etwas Gutes ist.“

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Tierpark Hellabrunn wurde 1911 in München gegründet

Der Zoo ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet

Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre liegt der Preis bei sechs Euro

Im Tierpark Hellabrunn leben über 18.000 Tiere

Darunter befinden sich 740 verschiedene Tierarten

Tierarzt wurde mit Kot beworfen

Das Vertrauen, das ihm die Tiere heute überbringen, wisse der Mediziner sehr zu schätzen. Denn das war nicht immer so. Früher wurde es sogar ziemlich ekelhaft, wenn der nächste Tierarztbesuch anstand.

„Das war früher eben anders. Als Tierarzt war ich immer der Gehasste. Gerade bei Schimpansen, Gorillas – da flogen dann die Kotstückchen um die Ohren“, erzählt Dr. Andreas Knieriem. Klingt nicht gerade angenehm.

Vor seiner Zeit als Tierparkdirektor war Andreas als Tierarzt tätig. Foto: Screenshot BR

Zoo München: Tierpflegerin bringt Nashorn zur Waage – dann wird es ekelhaft

Doch Andreas scheint es gelassen zu nehmen und es quasi als Berufsrisiko zu sehen. Schon 1988 arbeitete er im Zoo Duisburg als wissenschaftlicher Assistent und während seines Tiermedizin-Studiums in Berlin war er in unterschiedlichen Zoos tätig.

Auch Tierpflegerin Inka Ehms hat im Zoo München schon einige sonderbare Momente erlebt. Warum sie plötzlich vor dem Panzernashorn Nico in Deckung gehen muss, liest du hier >>>