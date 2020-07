München Zoo: Tierarzt will Leopard betäuben – plötzlich wird es richtig gefährlich

Für diesen Job sollte es im Zoo München eine Gefahrenzulage geben. Bei „Nashorn, Zebra & Co.“ sollte am Donnerstag Leopard Julius betäubt werden.

Der Grund: Die Raubkatze soll aus dem Zoo München in einen anderen Zoo umziehen. Bei dem Temperament des Katers gar keine so ungefährliche Angelegenheit.

München Zoo: Leopard will sich nicht betäuben lassen

Das mussten auch Tierarzt Julian Heubeck und Pflegerin Annette Zimolong feststellen. Besonders der Tierarzt, der den aggressiven Leopard mit Hilfe eines Blasrohres betäuben wollte, ein schwieriges Unterfangen.

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Münchner Tierpark Hellabrunn wurde 1911 gegründet

In dem Tierpark leben über 18.000 Tiere

Hellabrunn beherbergt 740 verschiedene Tierarten

2018 verzeichnete der Park rund 2.680.201 Gäste

Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre bei sechs Euro

Anfang Juli musste der Zoo wegen Sturm-Schäden kurzfristig geschlossen werden

Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr

Leopard Julius will so gar nicht betäubt werden. Foto: Screenshot ARD

Immer wieder springt der Kater an seinen Gitterstäben hoch. Das Blasrohr in Stellung zu bringen, war da nicht nur schwierig, sondern auch noch brandgefährlich. „Es gibt entweder die Tiere, die gehen total in die Ecke. Und er ist genau das Gegenteil, er geht voll auf Angriff. Und da sollten wir aufpassen, sonst habe ich das Blasrohr irgendwo dahinten“, erklärt der Tierarzt und zeigt auf seinen Rücken.

München Zoo: Sorge beim Tierarzt

Das wäre wirklich ärgerlich, schließlich soll der Leopard schlafen gelegt werden, und nicht der Tierarzt. Und doch, nach einigen Minuten befindet sich Leopard Julius in der richtigen Position für einen Betäubungsschuss.

Und der sitzt direkt. Zum Glück. Schon nach wenigen Momenten wird der Leopard merklich ruhiger. Da steht einem Umzug ja nichts mehr im Wege.

Nicht ganz so gefährlich, aber ebenfalls nicht ohne Risiko ging es in einem anderen Gehege des Münchner Zoos zu. Was ausgerechnet bei den Schildkröten passiert ist, liest du hier.