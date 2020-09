München Zoo: Affen naschen Bananen – dann sorgt ER für Unruhe: „Man glaubt gar nicht, dass ...“

am 20.09.2020 um 16:34

München. Da will man ganz in Ruhe ein paar Bananen naschen, dann DAS! Das werden sich wohl auch die Feuchtnasenaffen aus dem Zoo München gedacht haben.

Die Kattas sind erst vor Kurzem in ein neues Gehege gezogen. Sie haben mit ihren Nachbarn getauscht, um ein Gehege mit Außenbereich zu bekommen. Tierpflegerin Sina Küllenberg aus dem Zoo München erklärt in der BR-Sendung „Nashorn, Zebra und Co.“ vom Freitag: „Das hat folgenden Grund: Für die Besucher ist es schöner zu gucken. Das neue Außengehege ist größer und näher dran.“

Zoo München: Kattas haben neues Gehege

Die nachtaktiven Varis bekommen die Gäste des Tierpark Hellabrunn in München ohnehin selten zu Gesicht.

Seit zwei Wochen leben die Feuchtnasenaffen nun schon ihrem neuen Haus. So langsam haben sie sich an die Umstellung gewöhnt. „Sie haben sich jetzt erst hier eingelebt“, so die Tierpflegerin. „Das war für die Kattas total aufregend. Es hatte auch einen beschäftigenden Effekt, weil sie alles neu markieren mussten.“

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

wurde 1911 in München gegründet

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sich Besucher jedoch auf Einschränkungen gefasst machen

Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre kostet das Ticket sechs Euro

Im Zoo in München leben über 18.000 Tiere

Darunter befinden sich 740 verschiedene Tierarten

Mittlerweile fühlen sich die Tiere in ihrem neuen Gehege wohl - doch draußen waren sie noch nicht. Ungewöhnlich für die Feuchtnasenaffen, die bei schönem Wetter liebend gerne in der Sonne liegen. „Sie sind zwar Wildtiere, aber irgendwie sind sie doch Zootiere.“

Die Kattas aus dem Zoo München naschen Bananen. Foto: Screenshot BR Mediathek

Zoo München: Tierpflegerin - „Man glaubt gar nicht, dass...“

Das zeigt auch die nächste Szene, in der sich sogar Sina Küllenberg erschrickt. Auf einmal springen alle Kattas hektisch auf den Baum - und bestätigen die letzte Aussage der Tierpflegerin. „Das war ein schönes Beispiel dafür“, erklärt sie. „Ein Vogel ist über den Käfig geflogen und schon sind alle weg.“

+++ München Zoo: Pflegerin nähert sich schwangerer Nashorn-Dame – plötzlich wird es brandgefährlich +++

Ihr Fazit: „Man glaubt gar nicht, dass diese Tiere auf Madagaskar klar kommen...“ Immerhin: Sobald der erste Schreck vorbei waren, kommen die Kattas zurück zur Mitarbeiterin im Zoo München - kein Wunder, schließlich gibt es leckere Bananen! (cs)

Zur Info: Die aktuelle Episode von „Nashorn, Zebra und Co.“ ist eine Wiederholungsfolge. Die TV-Produktion im Tierpark Hellabrunn wurde schon vor einigen Jahren eingestellt.