München Tierpark: Pfleger gibt in ARD-Sendung ein Interview – doch er sieht nicht, was sich hinter ihm abspielt

München. Mitten im Interview eines Pflegers beim Tierpark München passieren in seinem Hintergrund Dinge, die er so gar nicht mitbekam.

Sie gehören zu DEN TV-Highlights am frühen Samstagmorgen: die Zoo-Dokus der ARD. Am ersten Samstag im Juli spielten die Geschichten rund um „Nashorn, Zebra & Co“ im Tierpark Hellabrunn in München.

Wer die ARD-Sendung nicht kennt, hier eine kleine Zusammenfassung: 45 Minuten lang berichten Tierpfleger, Tierärzte und Co. über die Arbeit im Tierpark München. Es werden einzelne Tiere vorgestellt, lustige und traurige Geschichten erzählt.

Tierpfleger Dominik gibt gerade ein Interview, doch im Hintergrund... Foto: Screenshot ARD

München: Tierpfleger gibt gerade ein Interview – doch im Hintergrund...

Eine Geschichte der eher lustigen Sorte spielte sich in der aktuellen Folge ab. Was war passiert? Ganz in Gedanken kehrte Tierpfleger Dominik die Wege des Münchner Tierparks Hellabrunn. Und während er da so kehrt, sieht man im Hintergrund, wie eine Ziege nach der anderen über den Zaun des Geheges hüpft und auf Besichtigungstour im Tierpark München geht.

Und hopps, da ist die Ziege ausghebrochen. Foto: Screenshot ARD

Und auch im anschließenden Interview haben die Tiere kein gesteigertes Interesse daran, in ihrem Gehege zu verweilen. Anscheinend keine ganz neue Situation für den Tierpfleger.

„Wir kriegen ja hier im Zoo immer täglich frisches Gras für unsere Tiere geliefert. Das passiert schon immer in der Früh. Und manche, wie man sieht, können das immer gar nicht abwarten, ihr Gras schon vor allen anderen zu kriegen“, erklärt Dominik die Ausbruchs-Orgie der Ziegen.

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Münchner Tierpark Hellabrunn wurde 1911 gegründet

In dem Tierpark leben über 18.000 Tiere

Hellabrunn beherbergt 740 verschiedene Tierarten

2018 verzeichnete der Park rund 2.680.201 Gäste

Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre bei sechs Euro

Ausbruch der Tiere nicht weiter problematisch

Ein großes Problem sei dies jedoch nicht, so der Hellabrunn-Tierpfleger. „Es sind hauptsächlich die Jungen, die rausspringen, und die entfernen sich nicht so weit von der Mutter. So lange das der Fall ist, ist das für uns auch kein Problem.“

Na, dann können die Ziegen ihre Freiheit ja noch ein wenig genießen.

Aktuell hat der Tierpark Hellabrunn in München geschlossen.

Tierpark München derzeit geschlossen

Die Aufnahmen im Tierpark Hellabrunn wurden vor der Corona-Krise gemacht. Aufgrund von Unwetterschäden ist der Tierpark in München derzeit aber eh geschlossen.