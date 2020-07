München Tierpark: Pfleger spricht mit ARD – dann macht eine Seelöwin etwas Unglaubliches

München Tierpark: Pfleger Helmut gibt ein Interview. Immer an seiner Seite ist Seelöwendame Molly.

Für viele gehören sie zu den Lieblingssendungen: die Zoo-Dokus in der ARD.

Unter anderem werden die Tierpfleger im Tierpark Hellabrunn in München bei ihrer Arbeit begleitet.

Am Dienstag war das Kamerateam der ARD unter anderem bei Tierpfleger Helmut dabei. Er kümmert sich um Seelöwin Molly aus dem Tierpark München, die ganz genau unter die Lupe genommen musste. Der Grund: Sie erwartet ein Baby!

München Tierpark: Seelöwendame tut etwas unglaublich Süßes

„Vielleicht noch zwei, drei Wochen“, erklärt der Pfleger aus dem Tierpark Hellabrunn in München. Dann soll Molly wieder Mutter werden. „Das merkt man, weil sie jetzt nicht mehr so gut mitmacht und nicht mehr so bei der Sache ist.“

Wie bei Schwangeren üblich, muss nun auch der Bauch von Molly untersucht werden. „Oh, dein Bauch“, sagt Helmut zu seiner Seelöwendame. „Das merkt man unten, das Jungtier setzt sich schon runter.“ Ein Zeichen dafür, dass es bis zur Geburt nicht mehr allzu lange dauern kann.

Molly gibt laute Geräusche von sich, dann passiert es auch schon: Das Zoo-Tier drückt seinem Pfleger einen dicken Kuss auf die Wange. „Dankeschön, das ist nett“, bedankt er sich für die unerwartete Zuneigung.

München Tierpark: Von Seelöwendame Molly gibt es einen Kuss für Pfleger Helmut. Foto: Screenshot WDR

-------------

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Münchner Tierpark Hellabrunn wurde 1911 gegründet

In dem Tierpark leben über 18.000 Tiere

Hellabrunn beherbergt 740 verschiedene Tierarten

2018 verzeichnete der Park rund 2.680.201 Gäste

Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre bei sechs Euro

-----------

Molly und Helmut: Seit 17 Jahren ein Team

Zur Belohnung gibt's für die Robbe einen Fisch. Helmut erklärt sich den Schmatzer so: „Man merkt es an ihrem Verhalten. Sie ist mir gegenüber schmusiger.“

Molly ist schon seit ihrem ersten Lebensjahr im Tierpark Hellabrunn in München. Vor 17 Jahren kam sie aus Karlsruhe nach Bayern - seitdem betreut Helmut sie.

-----------

-----------

Die Kalifornische Seelöwendame ist etwas ganz Besonderes - sie ist ein Zwilling. Das ist bei diesen Tieren äußerst selten, wie Pfleger Helmut erklärt. „In der Regel scheitert das oft, weil die Mama nur ein Jungtier ernähren kann. Darum sind sie entweder zu früh dran. Oder sie schafft es einfach nicht.“

Molly und Helmut aus dem Tierpark Hellabrunn in München sind ein Herz und eine Seele. Foto: Screenshot WDR

Molly erwartet schon ihren siebten Nachwuchs. Helmut war stets an ihrer Seite, die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft. „Wir kennen uns schon ganz lang. Wir haben auch schon viel miteinander erlebt“, sagt er zu seinem Pflegetier. Daraufhin gibts von Molly gleich noch einen Kuss. (cs)