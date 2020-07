München Tierpark: Leopard soll verlegt werden – dann wird es plötzlich kritisch! „Er geht total auf Angriff“

Im Tierpark „Hellabrunn“ München steht eine gefährliche Aktion um Leopard Julius an.

Der Alltag im Tierpark „Hellabrunn“ in München ist sowohl für die Tiere, als auch die Tierpfleger immer wieder interessant. Spannende Ausschnitte aus dem Alltag im „Hellabrunn“-Tierpark München werden deshalb regelmäßig in der ARD-Sendung „Nashorn, Zebra und Co.“ am Samstagmorgen gezeigt.

Diesen Samstag stand im Tierpark München der Abschied von Leopard Julius bevor – doch der lief nicht ganz ungefährlich ab!

München Tierpark: Leopard wird in anderen Zoo verlegt

Für den asiatischen Leopard Julius ist die Zeit im Tierpark „Hellabrunn“ in München vorbei. Das ARD-Team von „Nashorn, Zebra und Co.“ ist mit der Kamera dabei, als die Raubkatze von Tierarzt Dr. Julian Heubeck und Pflegerin Annette Zimolong für den Transport in einen anderen Zoo vorbereitet wird.

-------------

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Münchner Tierpark Hellabrunn wurde 1911 gegründet

In dem Tierpark leben über 18.000 Tiere

Hellabrunn beherbergt 740 verschiedene Tierarten

2018 verzeichnete der Park rund 2.680.201 Gäste

Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre bei sechs Euro

-----------

Die Reisevorbereitungen sind dabei nicht mit denen eines kleineren Tieres oder gar eines Menschen vergleichbar. Denn Julius muss vor Reisenantritt erstmal von Dr. Heubeck narkotisiert werden.

München Tierpark: Narkose per Blasrohr

Und auch das klingt leichter gesagt als getan: Weil der Tierarzt dem Wildtier nicht einfach eine Spritze geben kann, muss er ihn mit einem Blasrohr und einem Narkosepfeil anschießen.

Leopard Julius wird in seinem Käfig per Glasrohr narkotisiert. Foto: Screenshot ARD

„Es gibt welche, die gehen in die Ecke, wenn man rein kommt, aber Julius ist das Gegenteil und geht total auf Angriff“, erklärt Dr. Heubeck. Also bleibt nur der Schuss aus der Ferne.

Als das Tier den Eindruck macht, zu schlafen, trauen sich Tierarzt und Pflegerin langsam in dessen Käfig. „Das ist ein kritischer Moment bei Wildtieren“, so Dr.Heubeck. Schließlich sei es unwahrscheinlich, dass sie der Leopard in diesem Zustand noch anspringen würde – zuschlagen könnte er aber noch.

Rund vier Tierpark-Mitarbeiter braucht es, um Leopard Julius während der Narkose zu transportieren. Foto: Screenshot ARD

Doch dann die Entwarnung: Julius schläft tief und fest. Ein letzter Check und der Leopard wird in die Transportbox gebracht. Beim Abschied wird Tierpflegerin Annette Zimolong sentimental: „Natürlich tut es im Herzen weh, aber für ihn es ja auch was Schönes.“

--------------------------------------

-----------------------------------

Denn Julius soll in seinem zu Hause Tierpapa werden. „Und wenn er dann noch schöne Babys macht, umso besser. Und wir können ihn ja besuchen“, tröstet sich die Pflegerin selbst.

Tierpark München derzeit geschlossen

Die Aufnahmen im Tierpark Hellabrunn in München wurden vor der Corona-Krise gemacht. Seit dem 11. Mai ist der Tierpark unter Einschränkungen und Sonderregeln wieder für Besucher geöffnet >>> Hier mehr Infos dazu.