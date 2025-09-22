Fans des MSV Duisburg hoffen auf TV-Hammer – es wäre ein absolutes Highlight 

Fans des MSV Duisburg haben aktuell allen Grund zur Freude. Das Team rund um Trainer Dietmar Hirsch führt nicht nur die Tabelle der dritten Liga an, sondern stellte einen Rekord nach dem nächsten auf.

Um den Fans etwas zurückzugeben, wurde neulich die Doku „Der Wahnsinn von der Wedau“ im UCI-Kino in Duisburg gezeigt. Dort sahen die Zuschauer, wie die Mannschaft den Aufstieg in die dritte Liga erlebt hat. Doch wie steht es um eine Übertragung im Free-TV? Der WDR äußert sich nun zu einem möglichen TV-Hammer.

Kino-Hit bald auch im TV?

Die Saison 2024/25 war für die Fans des MSV Duisburg ein wahrer Befreiungsschlag: Endlich raus aus Liga vier! Wie die Mannschaft das erlebt hat, sehen die Zuschauer in der Doku „Der Wahnsinn von der Wedau“, die bislang nur im UCI-Kino in Duisburg gezeigt wurde.

+++ auch interessant für dich: „Training unter Profibedingungen“ – Ex-Bundesliga-Star fördert Nachwuchs auf Mallorca +++

„Der MSV ist wieder da! Von Frust zu Lust, über kleine Sportplätze in der Regionalliga West bis zu den grandiosen Aufstiegsfeiern in Mönchengladbach und an der Wedau. Ein neues Kapitel in der traditionsreichen Geschichte des Meidericher Spielvereins. Emotionen, Leidenschaft, Kampf, Stolz auf unsere Stadt und unseren Verein: wir blicken mit bewegenden und exklusiven Bildern und Interviews von und mit Fans, Spielern und Offiziellen auf ein Jahr zurück, das uns allen wieder gezeigt: Aufgeben ist keine Option“, heißt es in der Beschreibung des Kinos.

+++ Karnevals-Legende wird 100: WDR stellt Programm um +++

Eine Karte für die Vorstellung zu ergattern, gestaltete sich als schwieriges Unterfangen. Bereits nach zwei Stunden waren die Tickets für die Vorstellung restlos ausverkauft. Doch wie sieht es mit einer möglichen Übertragung im TV aus? Für die MSV-Fans wäre das schließlich ein wahres TV-Highlight.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auf Anfrage unserer Redaktion gibt es vorerst keine guten Nachrichten. „Von Seiten des WDR gibt es dazu – Stand jetzt – keine konkreten Pläne“, heißt es in dem Statement. Diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, können also nur hoffen, dass sie ihn irgendwann im TV sehen können.