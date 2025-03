+++ Motsi Mabuse privat: Vom Ex-Mann verklagt! Nach elf Jahren machte die Jurorin den Cut +++

Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales – aus diesem Dreiergespann ist einfach niemand wegzudenken. Bei „Let’s Dance“ sind die Rollen klar verteilt: Der scharfe Kritiker, die Perfektionistin und der Entertainer. Was hinter den Kulissen bei den „Let’s Dance“-Juroren abgeht, ist hingegen wohlbehütet. Bei uns erfährst du, wie die ehemalige Profitänzerin Motsi Mabuse privat tickt.

Motsi Mabuse war schon bei etlichen TV-Shows zu Gast, ist selbst als Kandidatin angetreten und erfolgreiches Werbegesicht für große Marken. Aber im Leben der Jurorin gibt es doch einige Schattenseiten, zum Beispiel was die Vergangenheit mit ihrem Ex-Mann angeht. Was du unbedingt über das private Leben von Motsi Mabuse wissen solltest, verraten wir.

Motsi Mabuse privat: Der Tod ihres Bruders ist bis heute ein Rätsel

Die Jurorin Motsi Mabuse wurde am 11. April 1981 in Mankwe, einem kleinen Dorf in Nordwest-Afrika mit dem bürgerlichen Namen Motshegetsi Mabuse geboren. Die 43-jährige Motsi Mabuse hat mittlerweile außerdem den Namen ihres Ehemannes, Voznyuk, angenommen. Zu den früheren privaten Lebens-Verhältnissen von Motsi Mabuse schreibt „Gala“, dass die Jurorin den Rassismus unter der damaligen Regierung überall zu spüren bekam. Im Alter von fünf Jahren zog Motsi Mabuse mit ihrer Familie, ihren Eltern sowie Geschwistern, nach Pretoria, der Hauptstadt von Südafrika. In ihrer Biografie schreibt Motsi Mabuse, dass ihr Leben in Südafrika relativ angenehm gewesen sei – ein schicksalhaftes Ereignis hatte es dennoch gegeben. Im Alter von 18 Jahren nahm sich Motsi Mabuses Halbbruder Neo das Leben, als sie gerade elf war: „Er vergiftete sich„, klärte sie im TV auf. „Wir galten als Familie mit negativer Energie“, zitiert das „OK-Magazin“ die Tänzerin – der Grund für den Suizid sei bis heute unklar. Zu selben Zeit begann Motsi Mabuse, privat Tanzunterricht zu nehmen, machte ihren Abschluss später am North-West Arts Council.

+++ Jorge Gonzalez privat: Hat der „Let’s Dance“-Juror nach 25 Jahren einen neuen Mann? +++

Nach dem High School Abschluss nahm Motsi Mabuse mit 17 Jahren an der Universität in Pretoria ein Jurastudium auf. Das Ziel: Die Übernahme der Anwaltskanzlei ihres Vaters. Doch daraus wurde nichts. Anstelle einer Karriere als Anwältin verfolgte Motsi Mabuse ihre private Leidenschaft und wurde schließlich Profitänzerin – das Studium gab sie auf. Nur ein Jahr später wurde Motsi Mabuse südafrikanische Vizemeisterin in den Lateinamerikanischen Tänzen, danach ging sie nach Deutschland. Mit der Karriere als Profitänzerin ist Motsi Mabuse in ihrer Familie übrigens nicht alleine. Auch ihre neun jüngere Schwester Otlile, genannt Oti Mabuse, ist als Profitänzerin aktiv – unter anderem in der britischen Version von „Let’s Dance“. Motsi Mabuses drei Jahre jüngere Schwester Phemelo war südafrikanische Meisterin der Junioren im Standard- und Lateintanz.

SO wurde Motsi Mabuse in Deutschland als Profitänzerin bekannt. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Motsi Mabuse bei „Let’s Dance“: Mit RTL-Show kam der Durchbruch

Was viele nicht wissen: Bevor Motsi Mabuse zur Jurorin bei „Let’s Dance“ auf RTL wurde, tanzte sie selbst auf dem Showparkett. In der zweiten Staffel von „Let’s Dance“ sah man Motsi Mabuse im Jahr 2007 als Profitänzerin neben Tanzpartner Guildo Horn, zusammen belegten sie den sechsen Platz. Im Jahr 2010 erzielte Motsi Mabuse mit einem neuen Tanzpartner den fünften Platz. Nur ein Jahr später kehrte sie als Jurorin in die Show zurück – ebenfalls 2011 war Motsi Mabuse bereits Gast-Jurorin bei „Das Supertalent“. Ihre Karriere als Profitänzerin beendete Motsi Mabuse 2014 in der RTL-Show, war ab da an nur noch als Jurorin zu sehen. Doch der Erfolg hörte für Motsi nicht auf – im Jahr 2019 feierte sie ihren internationalen Durchbruch im TV.

+++ Motsi Mabuse privat: Vom Ex-Mann verklagt! Nach elf Jahren machte die Jurorin den Cut +++

In der britischen Vorlage zu „Let’s Dance“ ist Motsi Mabuse seit 2019 Jurorin. Während sie die Leistungen der „Strictly Come Dancing“-Teilnehmer bewertete, fungierte Motsi Mabsuses Schwester Oti als Profitänzerin. Die Schwestern mussten sich deswegen zunächst an der Kritik üben, ein Sieg wäre somit schon garantiert – und tatsächlich sahnte Oti Mabuse den ersten Platz ab. Im nächsten Jahr konnte Oti Mabuse ihren Sieg verteidigen, danach belegten andere Paare den ersten Platz. Mittlerweile führt Motsi Mabuse privat eine Tanzschule in Eschborn bei Frankfurt, wo sie selbst Unterricht gibt. Außerdem besitzt Motsi Mabuse eine eigene Marke für Damen-Unterwäsche.

Motsi Mabuse privat: DAS ist der Mann der Profitänzerin

Wer hätte es gedacht: Ihren Ehemann lernte Motsi Mabuse beim Tanzen kennen. Foto: IMAGO/Hartenfelser

Beim „British Open“ lernte Motsi Mabuse im Jahr 1999 den Profitänzer Timo Kulczak kennen – und lieben. Das Paar kam zusammen, im Jahr 2003 gab Motsi Mabuse ihrem Timo Kulczak privat das Ja-Wort und zog zu ihm nach Aschaffenburg. Bis zum Jahr 2011 waren Timo Kulczak und Motsi Mabuse privat sowie im Tanzsport unzertrennlich, holten sogar den deutschen Meister im S-Latein. Im Oktober 2014 gab Motsi Mabuse die Trennung von ihrem Ehemann bekannt – wenig später wurde klar, dass privat nicht immer alles so stimmig gewesen war. In ihrer Biografie „Finding my own Rhythm“ machte Motsi Mabuse reinen Tisch mit ihrem Ex-Mann. Wie „Cosmopolitan“ schreibt, warf sie Timo Kulczak vor, ihr Leben durchweg kontrolliert zu haben – sogar das eigene Vermögen, während er Motsi ein kleines Taschengeld überließ. Nach elf Jahren Beziehung machte Motsi Mabuse privat im Thailand-Urlaub den Cut zu Timo Kulczak. Doch auf die Behauptungen war dieser überhaupt nicht gut zu sprechen.

+++ Daniel Hartwich privat: Nach 15 Jahren war beim „Let’s Dance“-Moderator Schluss +++

Laut „Cosmopolitan“ soll Timo Kulczak Motsi Mabuse wegen der Aussagen in ihrer Biografie auf 75.000 Euro Schadensersatz verklagt haben. Der britischen „Sun“ erklärte Timo Kulczak über Motsi Mabuse: „Ich habe sie nicht missbraucht, ich war einfach nur deutsch.“ Einen Tag vor dem Gerichtsprozess musste Timo Kulczak 2024 einer Not-OP unterzogen werden, weitere Details zum Verfahren sind bislang unbekannt. Doch immerhin hat Motsi Mabuse in der Liebe privat inzwischen längst ihr wahres Glück gefunden. Und zwar mit Evgenij Voznyuk – mit dem ukrainischen Tänzer trat Motsi Mabuse von 2011 bis 2014 bei den Professionals an. Seit 2015 sind Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk privat ein offizielles Paar, im Juni 2017 folgte die Hochzeit. Anschließend gab Motsi Mabuse im März 2018 bekannt, schwanger zu sein – im August des gleichen Jahres wurde ihre kleine Tochter geboren. Den Namen sowie das Gesicht ihres Kindes hält Motsi Mabuse privat, teilt auf Instagram nur wenige Eindrücke. Zusammen lebt die Familie in Stockstadt am Main.

Wie es im Privatleben von „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse aussieht, weißt du jetzt. Doch welche privaten Details halten die anderen Juroren geheim? Was du unbedingt über Joachim Llambi wissen solltest, verraten wir hier.