Keine zwei Wochen sind es mehr. Dann startet die mittlerweile 14. Staffel von „Let's Dance“. Kurz vor dem Start wird Jurorin Motsi Mabuse noch einmal emotional.

Bei Instagram hat die 39-Jährige jetzt einen längeren Post verfasst. Daraus wird deutlich: Schon jetzt ist Motsi Mabuse wieder in Köln, dem Drehort von „Let's Dance“.

Motsi Mabuse: Der „Let's Dance“-Star packt aus – „Habe viel durchgemacht“

Die Powerfrau mit den südafrikanischen Wurzeln hat in ihrer Muttersprache Englisch geschrieben: „Für mich persönlich startet jetzt ein Countdown, bevor „Let's Dance“ beginnt.“

So oft werde sie gefragt, ob sie nach 13 Jahren noch genauso nervös ist wie am Anfang. „Und die Antwort lautet: Ja!!“, gesteht die Profitänzerin.

Aber sie ist positiv nervös. Und mit diesen Vibes blickt sie auch auf ihr Leben und in die Zukunft. Vor ein paar Tagen hatte sie alte Fotos herausgekramt und gemerkt: „Da wurde mir klar, was für ein glückliches Mädchen ich bin“. Mosti Mabuse ist auch in der Coronakrise hoffnungsvoll, teilt aber auch ihren Fans mit: „Habe viel durchgemacht“. Was sie damit genau meint, erklärt sie aber nicht.

---------------

Mehr News zu „Let's Dance:

+++ „Let's Dance“-Star Christina Luft ist kaum wiederzuerkennen – Fans stellen irren Vergleich auf +++

+++Tagesschau-Legende Jan Hofer bricht sein Schweigen – und gibt DIESES Detail preis+++

+++„Let's Dance“: RTL lässt Bombe platzen – DAS gab es noch nie+++

„Let's Dance“ 2021 bei RTL: Start steht kurz bevor! Doch DAS stößt den Fans übel auf

----------------

In ihren Worten schwingt die Vorfreude und vielleicht auch ein wenig Lampenfieber mit. Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen, freuen sich schon auf heiße Rhythmen bei der Tanzshow. Einer schreibt: „Noch 12 Tage“.

-------------------------

Das ist Motsi Mabuse:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Motshegetsi Mabuse wurde am 11. April 1981 in Mankwe, Botswana geboren

Als Elfjährige erhielt sie den ersten Tanzunterricht

Motsi Mabuse hat Jura studiert – doch für die Tanzkarriere hat sie das Studium geschmissen

Mit 18 Jahren kam sie nach Deutschland

Ihre Profi-Karriere beendete sie im Jahr 2014

Seit 2011 sitzt Motsi Mabuse in der Jury von „Let's Dance“

2020 ist sie auch Jurorin beim britischen Pendant „Strictly Come Dancing“

-------------------------

„Let's Dance startet am Freitag, 26. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL. (js)