Überraschung! „Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse lässt die Perücke fallen

Motsi Mabuse überrascht ihre Fans! Bei „Let‘s Dance“ kennen wir sie mit Glamour-Look und Perücke. Doch jetzt zeigt sie sich natürlich!
Die 44-Jährige begeistert bei „Strictly Come Dancing“, der britischen Version von „Let‘s Dance“. Dort verzichtet sie auf die übliche Perücke. Stattdessen präsentiert sie ihr echtes Haar.
„Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse präsentiert natürlichen Look
Viele Fans hätten das nicht erwartet. Bisher trug Motsi Mabuse Perücken für extravagante Styles. Sie erklärte auf Instagram, dass ihr Naturhaar sehr privat ist.
Im Gespräch mit „Planet Interview“ sagte sie: „Viele setzen Motsi Mabuse mit einer geschminkten und durchgestylten Frau gleich. So sehe ich mich aber nicht. Dieses Styling ist für mich Arbeitskleidung.“
Sie fügte hinzu: „Privat mag ich Jeans und weite Sachen. Außerdem bin ich dabei fast immer ungeschminkt.“ Dieses Gefühl von Freiheit liebt sie.
Für „Strictly Come Dancing“ machte Motsi Mabuse eine Ausnahme. Im Paillettenkleid, aber ohne Perücke, zeigte sie ihren Kurzhaar-Afro. Ein ungewohnter, aber toller Look! Es bleibt spannend, ob sie sich nun häufiger im deutschen Fernsehen so präsentieren wird.
