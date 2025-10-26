Mitten in der Live-Show! „Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse überrascht das Publikum

Noch dauert es ein wenig, bis uns die Tanzshow „Let’s Dance“ wieder mit ehrgeizigen Promis und der beliebten Jury um Jorge González, Joachim Llambi und Motsi Mabuse beste Freitagabend-Unterhaltung bei RTL beschert.

Doch Motsi sorgt aktuell in einem anderen Land für Aufsehen: Sie sitzt als Jurorin beim britischen Schwesterformat „Strictly Come Dancing“ vor der BBC One-Kamera. Selbstverständlich geht das da genauso hoch her, wie auch bei „Let’s Dance“.

Beeindruckende Tanzperformances, knallharte Juryurteile und hochemotionale TV-Momente sind die Zuschauer gewohnt. Doch nun sorgten Motsi Mabuse und ihre Jurykollegen für eine ganz besondere Überraschung.

„Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse reißt das britische Publikum mit

Gemeinsam mit Shirley Ballas, Craig Revel Horwood und Anton Du Beke brachte der „Let’s Dance“-Star das Studio mit einer unterhaltsamen und spontanen Gesangseinlage zum Beben.

Roxettes Klassiker „It Must Have Been Love“ hallte lautstark durch das Studio und die vierköpfige Jury von „Strictly Come Dancing“ legte mit voller Leidenschaft nach. Mit Playback-Unterstützung gaben sie alles und sorgten für beste Stimmung. Kollegin Shirley Ballas teilte das amüsante Video später auf Instagram und kommentierte lachend: „Das ist genug Singen für eine Staffel.“

Ob sie das wohl mit Motsi Mabuse abgesprochen hatte? Denn die Südafrikanerin bewies schon im März 2025 bei „Let’s Dance“ ihr Temperament, als sie plötzlich selbst zum Mikro griff. Damals stimmte sie den Klassiker „Die Hände zum Himmel“ an und forderte scherzhaft: „Dieter Bohlen, ruf mich an!“ Vielleicht schafft sie es ja, auch ihre Jury-Kollegen Joachim Llambi und Jorge González für die kommende Staffel zum Singen zu bringen.

Die „Strictly Come Dancing“-Fans feiern den Juroren-Auftritt jedenfalls begeistert. „Das war mein Lieblingsmoment des Abends“, schreibt eine Zuschauerin unter dem Instagram-Beitrag. Eine andere schwärmt: „Eurovision 2026 Eröffnungsperformance!“ Schlussendlich ist eines klar. Ob in Großbritannien oder in Deutschland: Wenn Motsi Mabuse die Bühne betritt, ist Unterhaltung vorprogrammiert.