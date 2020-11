Motsi Mabuse: Schock nach Covid-Test – Polizei muss ausrücken

Schockmoment für Motsi Mabuse. Die Profitänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin hat eine schlimme Entdeckung gemacht. Die teilt die 39-Jährige nun zusammen mit ihren Fans.

Bei Motsi Mabuse musste sogar die Polizei ausrücken.

Motsi Mabuse: Schock nach Covid-Test

Eigentlich dreht Motsi Mabuse gerade in England das britische Pendant zu „Let’s Dance“, „Strictly Come Dancing“, bei dem sie aktuell ebenfalls als Jurorin fungiert. Doch die Tänzerin musste vorzeitig die Show unterbrechen, ließ sich laut Daily Mail auf Corona testen und ist seit kurzem wieder in Deutschland, um sich dort für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Die TV-Show wollte sie eigentlich aus ihrer Tanzschule per Videoschalte begleiten.

-------------------------

Das ist Motsi Mabuse:

Motshegetsi Mabuse wurde am 11. April 1981 in Mankwe, Botswana geboren

Als Elfjährige erhielt sie den ersten Tanzunterricht

Motsi Mabuse hat Jura studiert – doch für die Tanzkarriere hat sie das Studium geschmissen

Mit 18 Jahren kam sie nach Deutschland

Ihre Profi-Karriere beendete sie im Jahr 2014

Seit 2011 sitzt Motsi Mabuse in der Jury von „Let's Dance“

2020 ist sie auch Jurorin beim britischen Pendant „Strictly Come Dancing“

-------------------------

Doch jetzt kam ihr offenbar ein Verbrechen dazwischen.

Motsi Mabuse: Verbrechen in ihrer Tanzschule

Auf Facebook postet Motsi Mabuse ein Bild eines zersprungenen Fensters, dazu kommentiert sie: „Leider haben wir keine guten Nachrichten. jemand hat versucht, in unserer Schule einzubrechen. Wir arbeiten mit der Polizei zusammen, um dieses Verbrechen aufzuklären.“ Mit „Wir“ meint Motsi ihren Mann Evgenij und sich, mit dem sie in Eschborn die Tanzschule leitet.

Die TV-Jurorin ist sich sicher: „Wir wissen, dass wir absichtlich ins Visier genommen wurden, und wir werden die Sicherheit in unserer Schule verbessern, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Lg Evgenij & Motsi.“

Die Ermittlungen diesbezüglich laufen also gerade.

Motsi Mabuse hat eine Schock-Entdeckung gemacht. Foto: imago images

-------------------------

-------------------------

Warum Motsi Mabuse allerdings einen Covid-19-Test gemacht hat und nach Deutschland gereist ist, ist offiziell nicht bekannt. Wie Daily Mail berichtet, soll aber kurz zuvor herausgekommen sein, dass eine der Tänzerinnen von „Strictly Come Dancing“, Katya Jones, positiv auf Corona getestet wurde. (jhe)