„Morlock Motors“-Star Julie gibt zu: „99 Prozent von dem, was wir taten, war illegal“

Diese Truppe ist für die ganz schweren Fälle zuständig. Michael Manousakis und sein Team von „Morlock Motors“ sind zurück im TV. Seit dem 10. April 2025 sind die ehemaligen „Steel Buddies“ mit neuen Folgen bei Kabel Eins zu sehen. Und schon in der ersten Folge wird klar: Die neue Staffel wird dramatisch.

Direkt im Vorspann zur ersten Folge meldet sich Miss Morlock-USA, Julie-Christie Neal mit den Worten „99 Prozent von dem, was wir taten, war illegal“. Und auch Michael Manousakis konnte eines der größten Abenteuer der „Morlock Motors“-Geschichte mehr als treffend einordnen: „Das ist keine Überführung von irgendwelchen Leasing-Fahrzeugen von Sixt. Das wird halt irgendwo ein bisschen weh tun.“

Ein riesiges Projekt wartet auf die Mitarbeiter von „Morlock Motors“

Eine mehr als treffende Einschätzung. Hatte sich Manousakis doch nicht weniger vorgenommen, als 13 US-Militär-Schwertransportern 3.200 Kilometer quer durch Amerika zu fahren. Und das in gerade einmal neun Tagen.

Dies wäre bereits ein schwieriges Unterfangen, wenn die Laster allesamt in gutem Zustand wären. Aber wer Michael Manousakis und „Morlock Motors“ kennt, der weiß, in gutem Zustand ist hier zu Anfang nur selten etwas. Doch damit nicht genug der Probleme.

Einsätze in Italien, den USA und Österreich

So machen nicht nur die altersschwachen LKWs dem Team zu schaffen. Auch die Polizei, ein Amokläufer und Unwetter sorgen für Probleme. Da bleibt nur zu hoffen, dass Michael einen kühlen Kopf bewahrt und mithilfe von Julie und seinem Team die schier unlösbare Aufgabe zu einem guten Abschluss bringen kann.

Es dürfte also eine spannende Staffel werden. Schließlich steht nicht „nur“ das größte Projekt in der Firmengeschichte von „Morlock Motors“ an, sondern auch Deals in Italien, Österreich und Frankreich. Nicht zu vergessen natürlich die Unwägbarkeiten, die das Team im heimischen Westerwald zu bewältigen hat.

Kabel Eins zeigt „Morlock Motors“ immer donnerstags um 20.15 Uhr im TV oder bereits vorab in der Mediathek von Joyn.