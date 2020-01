„Monty Python“-Star Terry Jones ist tot – Komiker stirbt im Alter von 77 Jahren

In „Monty Python“'s Das Leben des Brian spielte Terry Jones (rechts, mit Graham Chapman) die Mutter von Brian.

„Monty Python“-Star Terry Jones ist tot. Der britische Komiker ist am 21. Januar gestorben. Das berichten englische Medien unter Berufung auf seinen Agenten.

In einem Statement seiner Familie heißt es: „Wir sind unglaublich traurig, dass wir den Tod meines geliebten Ehemannes und unseres Vaters Terry Jones mitteilen müssen.“

Seine Frau Anna Soderstrom sei bei ihm gewesen, als er in den Abendstunden des Dienstags in seinem Haus in Nord-London starb. Er habe lange und tapfer gekämpft.

Terry Jones litt seit Jahren an einer seltenen Form der Demenz. In der Stellungnahme heißt es weiter: „Wir haben einen netten, warmen, lustigen kreativen und liebenswerten Menschen, dessen Individualität, Intelligent und Humor Millionen von Menschen über sechs Jahrzehnte begeisterte.“

