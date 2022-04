Mirco Nontschew: Sein letzter Satz bei „LOL“ rührt zu Tränen

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

RTL: So fing beim Sender alles an

RTL: So fing beim Sender alles an

Diese Nachricht war ein Schock für die deutsche Comedyszene. Am 3. Dezember 2021 wurde Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung in Berlin-Lankwitz aufgefunden. Bereits Tage zuvor hatten seine Angehörigen keinen Kontakt mehr zu dem Mann, der mit Formaten wie „Mircomania“ oder „RTL Samstag Nacht“ zu einem gefeierten Start wurde.

Über die genaue Todesursache des Komikers herrscht noch immer keine abschließende Gewissheit, Mirco Nontschew hinterließ zwei leibliche Töchter und eine Stieftochter.

Mirco Nontschew: Erste Bilder aus der neuen Staffel „LOL“

In einer Woche erscheint nun die letzte Show, an der Mirco Nontschew noch aktiv mitwirken konnte. In der dritten Staffel der Amazon-Serie „LOL“ kämpfte Nontschew darum, seine Konkurrenten zum Lachen zu bringen. Gewonnen hat er die Show nicht, wie bereits in einer Vorpremiere zu sehen war.

----------------------------------------

Das war Mirco Nontschew:

Mirco Nontschew wurde am 29. Oktober 1969 in Ost-Berlin geboren

Berühmt wurde er durch die TV-Show „RTL Samstag Nacht“

Im Jahr 2001 erhielt er seine eigene Sendung „Mircomania“ bei Sat.1

Im Kinofilm „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ spielte er 2004 den Zwerg Tschakko – in der Fortsetzung „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ (2006) war er ebenfalls zu sehen

2021 feierte er in Bully Herbigs Format „LOL: Last One Laughing“ sein TV-Comeback

Am 3. Dezember 2021 wurde Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden

-----------------------------------------

Mirco Nontschew starb Anfang Dezember 2021. Foto: IMAGO / Raimund Müller

Klar ist aber, der letzte Satz des Komikers rührt im Nachhinein gesehen zu Tränen. So ist Mirco sogar der erste Teilnehmer, der die dritte Staffel „LOL“ verlassen muss. Nach einem Gammelfleisch-Gag von Axel Stein und Christoph Maria Herbst, so RTL, bricht Nontschew in Gelächter aus und wird von Spielleiter Michael Bully Herbig aus der Show befördert. Seine letzten Worte an die Kollegen: „Ich hatte noch so gute Sachen...“

-------------------------------------

Mirco Nontschew (†52): Nach Bekanntgabe der Todesursache – Management verrät neues Detail

Mirco Nontschew (†52): Kaya Yanar gesteht unter Tränen – DAS bereut er nach Mircos Tod zutiefst

Mirco Nontschew (†52): Weggefährtin packt aus – „Glaube nicht, dass er glücklich war“

-------------------------------------

Zuletzt sprach Mirco Nontschews Manager Bertram Riedel nach der Beerdigung des Komikers. Er sei eines natürlichen Todes gestorben, so Riedel. Wer dem Komiker die letzte Ehre erwies, liest du hier.