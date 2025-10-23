Plötzliche Trennungsgerüchte um „DSDS“-Star! „Hat nicht um dich gekämpft“

Liebes-Aus bei Mike Singer? Der ehemalige „DSDS“-Juror und seine Freundin Sophie Marstatt gehen scheinbar getrennte Wege. Das gab der Sänger nach RTL-Informationen überraschend auf Instagram bekannt. Kurz darauf löschte er die Story wieder.

Sophie postete zeitgleich kryptische Zeilen. Sie lassen tief in ihr Innerstes blicken: „Er hat nicht um dich gekämpft.“ Diese Worte treffen mitten ins Herz. „Und das tat weh, weil du geglaubt hast, er würde es tun“, schreibt sie weiter.

Freundin rechnet mit „DSDS“-Star ab

Die Influencerin wird noch deutlicher: „Du dachtest, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du ihn genug liebst, würde er sich auch für dich entscheiden. Aber nicht jeder weiß, wie man für die Liebe kämpft.“ Harte Worte in Richtung des Ex-„DSDS“-Stars.

++ auch für dich interessant: „DSDS“-Star Menderes plaudert aus dem Nähkästchen – DAS ist vielen bislang unbekannt! ++

Während Sophie trauert, scheint Mike nach vorne zu schauen. Er sprach nach RTL-Informationen in seinen älteren, mittlerweile gelöschten Instagram-Stories gut gelaunt über seine Zukunftspläne. Wann genau die Beziehung zerbrach, verriet der Ex-„DSDS“-Kandidat nicht.

Auch Sophie hielt sich mit Details zurück. Sie schloss mit einem vielsagenden Satz: „Aber nicht jeder weiß, wie man für die Liebe kämpft. Nicht, weil man sie nicht fühlt, sondern weil wahre Liebe von einem verlangt, zu wachsen.“ Der einstige „DSDS“-Liebling schweigt bisher zu den Vorwürfen.