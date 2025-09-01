Mike Heiter packt über Hochzeitsnacht aus – „Heute noch ein Baby machen“

Mike Heiter (33) und seine Frau Leyla (29) haben am Samstagabend an der traumhaften Amalfiküste ihre große Liebe mit einer Märchenhochzeit besiegelt – live bei „Bild“! Schon im Juli hatten die beiden standesamtlich geheiratet, doch jetzt krönten sie ihre Liebe vor Familie und Freunden mit einer emotionalen Zeremonie.

Vor malerischer Kulisse, türkisblauem Meer und romantischen Villen erlebten 114 Gäste ein rauschendes Fest. Leyla erschien in einem 20 Kilogramm schweren Kleid von Jasmin Erbas Couture, während Mike in einem Lamborghini vorfuhr. Es war der Höhepunkt einer Liebesgeschichte, die einst im TV begann.

Leyla und Mike Heiters große Hochzeit an der Amalfiküste

„Du bist mein größtes Glück, meine Traumfrau und die Liebe meines Lebens!“, erklärte Mike seiner Leyla in seinem Eheversprechen. Auch die Braut rührte ihre Gäste mit emotionalen Worten – und brachte sie gleichzeitig zum Lachen: „Ich verspreche dir, dass wir immer Mayonnaise im Haus haben werden.“

+++ Leyla Heiter meldet sich nach ihrer Hochzeit – „Bin überwältigt“ +++

20.000 Blumen verwandelten die Location in eine Filmkulisse. Es war ein Moment voller Lacher, Tränen und Glücksgefühle, der deutlich machte, wie stark die Verbindung des Reality-Traumpaares ist. Das berichtet auch die „Bild„.

Große Pläne für die Hochzeitsnacht

Doch nach der Zeremonie wurde es noch einmal richtig heiter. Im Livestream ließ Mike die Zuschauer wissen: „Wir wollen heute noch ein Baby machen.“ Ein Satz, der für Schmunzeln sorgte – und die Euphorie des frisch vermählten Paares unterstrich.

Wie romantisch die Nacht der beiden verlief, bleibt jedoch privat. Sicher ist aber: Die Feierlichkeiten waren noch nicht zu Ende. Bei „Bild“ ging es am Sonntag für Wedding-Pass-Kunden in die Verlängerung mit exklusiven Einblicken in die rauschende Hochzeitsnacht.

Ein Feuerwerk an Emotionen, das zeigte: Für Mike und Leyla Heiter ist dies nicht nur der Beginn ihrer Ehe – sondern auch das nächste große Kapitel einer TV-Liebesgeschichte.