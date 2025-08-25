Mike Heiter feiert Hochzeit ohne seine Tochter – jetzt erklärt er den Grund

Am 30. August steigt in Italien die große Feier von Mike und Leyla Heiter. Seit dem 5. Juli sind die Reality-Stars bereits standesamtlich verheiratet. Doch eine entscheidende Frage rund um den besonderen Tag blieb lange unbeantwortet – bis jetzt.

Viele Fans spekulierten, ob Mikes Tochter Aylen in Italien anwesend sein würde. Am Samstagmittag sprach Mike Heiter selbst Klartext auf Instagram. Er erklärte offen: „Meine Tochter wird nicht bei meiner Hochzeit sein.” Damit überraschte er viele Anhänger.

Mike Heiter spricht Klartext

Er erläuterte die Gründe für diese Entscheidung: „Der Bezug ist nicht so, wie er sein sollte, da wir in den letzten Jahren viel zu wenig Kontakt hatten.” Damit sprach Mike Heiter ein sensibles Thema an. Er wolle jedoch daran arbeiten, das Verhältnis zu verbessern.

Die Entscheidung traf er nicht allein. Auch Elena Miras, Mutter von Aylen, war beteiligt. Beide wollen vermeiden, dass ihre Tochter unfreiwillig in der Öffentlichkeit landet. „Da es ein Livestream ist, wäre es ja unvermeidlich, dass sie gezeigt werden würde“, so Mike Heiter.

Mike Heiter will Beziehung zu seiner Tochter aufbauen

Mike deutete außerdem an, dass er und Elena ein stabileres Verhältnis für ihre Tochter aufbauen möchten. In der Vergangenheit führte das immer wieder zu Konflikten zwischen den Ex-Partnern. Nun betont Mike Heiter die gemeinsame Verantwortung.

Kennengelernt haben sich Mike Heiter und Leyla Lahouar im Januar 2024 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus.“ Schon bald machten sie ihre Liebe öffentlich. Am 20. Oktober 2024 folgte der romantische Antrag bei „Promi Big Brother.“

Seit knapp einem Monat sind Mike und Leyla offiziell verheiratet. Ob Aylen damals beim Standesamt fehlte, ließ Mike Heiter offen. Auch diese Frage beschäftigt viele Fans – doch für die kommende Feier steht die Antwort nun fest.

