Mike und Leyla Heiter – bei ihrer Hochzeit muss es plötzlich ganz schnell gehen

Endlich ist er da, der große Tag für Leyla und Mike Heiter! Nach der standesamtlichen Trauung am 5. Juli steigt am Samstag (30. August) an der Amalfiküste die Traumhochzeit. Rund 150 Gäste, darunter zahlreiche Reality-Stars, sind schon vor Ort und fiebern der Trauung entgegen. Alles scheint bereit für das große Fest – dachte man.

Doch das Wetter hat andere Pläne. Am Morgen strahlte noch die Sonne, doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf, und ein Regenschauer überrascht das Brautpaar und seine Gäste.

Mike und Leyla Heiter – plötzlich muss es ganz schnell gehen

Viele flüchten unter Bäume, andere halten tapfer weiße Schirme in der Hand – und das, ohne Zelte! Mike und Leyla hatten darauf vertraut, dass Italien ihnen keinen Regenschutz abverlangt. Sollte etwas nass werden oder kaputtgehen, zahlt das Brautpaar aus eigener Tasche.

„Es wird immer mehr“, berichtet „Bild“-Show-Chefin Tanja May über den einsetzenden Regen. Gegen 16 Uhr geht es dann richtig los und plötzlich heißt es: alle Mann ins Trockene! Gäste rennen ins Innere der Location und draußen prasselt der Regen auf die Dekoration. Georgina Fleur hatte schon zuvor in ihrer Instagram-Story die dunklen Wolken gezeigt und tatsächlich sollte sich das Wetter als echte Herausforderung entpuppen.

Mike und Leyla Heiter geben sich das Ja-Wort

Aber keine Sorge, das Happy End naht dann doch noch. Ab 17 Uhr kommt die Sonne endlich wieder heraus. Schnell wurde der Weg zum Altar trocken gewischt und Leyla und Mike können sich endlich ihr langersehntes Ja-Wort geben.

++ auch interessant: Leyla Heiter lädt Weltstar zur Hochzeit ein – „No risk, no fun“ ++

Die Stimmung vor Ort ist trotz der Wetterkapriolen außergewöhnlich gut. Zwar flossen bei der Reality-TV-Darstellerin Leyla bereits ein paar Tränen, wie der Trauzeuge von Mike gegenüber „Bild“ verriet, doch sowohl die Gäste als auch das Paar selbst lassen sich die Stimmung nicht verderben. „Dann tanzen wir im Regen“, so Mike.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auch die Gäste sind zuversichtlich. So schwärmt Eugen Lopez: „Gleich wird die beste und krasseste Hochzeit Deutschlands gefeiert. Das Wetter wird uns nicht davon abhalten.“