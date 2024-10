Das ist „Promi Big Brother“-Kandidat Mike Heiter

Mike Heiter ist im Reality-TV definitiv kein Unbekannter. An zahlreichen Formaten hat der Essener bereits teilgenommen. Er macht aber viel mehr als nur Fernsehen. Was genau erfährst du hier.

Oftmals hat Mike Heiter an Dating Formaten im Fernsehen teilgenommen. 2024 hat er sich dann der Herausforderung Dschungelcamp gestellt, für die Dschungelkrone reichte es aber nicht. Dass diese Teilnahme wieder zu einem Dating-Format wird, wollte er vorher nicht. Er bandelte aber mit Mitcamperin Leyla Lahouar an. Das war Kim Virginia Hartung ein Dorn im Auge und es kam öfter zu Auseinandersetzungen.

Der Influencer ist in dem Format kein Unbekannter. Bereits 2021 nahm er an „Der großen Dschungelshow“ teil. Damals scheiterte er im Finale, diesmal vor dem Einzug ins Finale. Am Ende landete er auf dem fünften Platz.

Steckbrief

Name : Mike Heiter

: Mike Heiter Geburtsjahr : 1992

: 1992 Wohnort : Essen

: Essen Beruf : KFZ-Mechatroniker und Reality-Star

: KFZ-Mechatroniker und Reality-Star Beziehungsstatus : Vergeben

: Vergeben Instagram: mikeheiter

Mike Heiter: Sein Durchbruch im deutschen Fernsehen

Mike Heiter ist 31 Jahre alt und gelernter Kfz-Mechaniker aus Essen. Er ist für das Reality Fernsehen gemacht und seit seinem Debüt bei RTL2 2017 aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Mike wurde 2017 durch die Dating-Show „Love Island“ im deutschen Fernsehen bekannt. Dort lernt er seine Ex-Freundin Elena Miras kennen. Mit ihr zusammen bekam der Reality-Star im August 2018 die gemeinsame Tochter Aylen. Elena und Mike haben 2019 an dem RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen und sind dort als „DAS Promipaar 2019“ rausgegangen. Als krönenden Abschluss ihrer Beziehung moderierte das Duo die TV-Show „Just Tattoo of Us“. Kurz später folgt überraschend die Trennung.

Jahr TV-Auftritt 2017 Love Island 2019 Get the F*ck out of my House 2019 Das Sommerhaus der Stars 2019 Ninja Warrior Germany 2020 Just Tattoo of Us 2021 Kampf der Reality Stars 2021 Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow 2023 Are you the one – Reality Stars in Love 2024 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 2024 Promi Big Brother TV-Auftritte von Mike Heiter

Beziehung mit Kindergartenfreundin

Die Suche nach der Liebe hat Mike aber nicht aufgegeben. Kurz nach seiner Trennung mit Elena Miras macht er seine Beziehung zu seiner Kindergartenfreundin Laura Morante öffentlich. Seine Beziehung mit der Influencerin hielt zwei Jahre, bis auch dort überraschend die Trennung kam. Während der Beziehung nahm er an den Sendungen „Kampf der Realitystars“ und „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ teil. 2021 war seine Ex Laura Morante ebenfalls Teilnehmerin bei Kampf der Realitystars. Beide scheiterten allerdings vor dem Finale und mussten frühzeitig ausziehen. Bei der Dschungelshow landete das Reality-Sternchen auf dem dritten Platz.

Die Suche nach der Liebe geht weiter

Nach seinen zwei gescheiterten Beziehungen versuchte er 2023 bei dem Format „Are you the one?“ erneut das Liebesglück zu finden. Hier kam es zu einer Romanze mit Kandidatin Kim Virginia Hartung. Das „Perfect Match“ wurde es aber weder in der Sendung noch im realen Leben. Kim und Mike sind im „Dschungelcamp“ in Australien wieder aufeinandergetroffen. Beide waren 2024 Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Weiterhin als Single trat Mike 2023 beim „Fame Fighting“ an. Dort unterlag er dem ehemaligen Handballer Eric Sindermann nach einem K.O.-Schlag. Sein Liebesglück fand Mike Heiter nach dem „Dschungelcamp“ mit Kandidatin Leyla Lahouar. Im Jahr 2024 nehmen sie als Promipaar bei „Promi Big Brother“ teil.

Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Mike Heiter außerhalb vom Reality-TV

Mike wurde durch Reality-TV bekannt. Er macht aber jedoch viel mehr, als nur im Fernsehen zu sein. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker und hat lange Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Neben seinem TV-Erfolg hat er mittlerweile eine eigenes Modelabel „Luxager“. Für seine Marke modelt der 31-Jährige. Neben seiner Modekarriere ist er auch als Rapper in der Musikbranche tätig. 2018 erschien sein erster Song „Eine Insel“, womit seine Karriere startet. 2020 folgt das nächste Lied „Anker“ zusammen mit seiner Ex-Freundin Elena Miras. Sein dritter und bis jetzt letzter Song „Belaire“ veröffentlichte er 2022 in Kollaboration mit seiner Ex-Freundin Laura Morante. Von Mode, über Musik bis TV ist der Essener auch als Influencer tagtäglich beschäftigt und unterhält auf Instagram rund 380 Tausend Follower. Mike Heiter ist ein Reality-All-Round-Paket und durchaus ein Liebling bei den Zuschauern.

Das war alles, was du über Mike Heiter wissen solltest. Alle Informationen zu seinem Reality Kollegen Fabio Knez erfährst du hier.