Mickie Krause: Sorge um Ballermann-Star – „Schweren Herzens mitteilen“

Mickie Krause galt lange als Ballermann-Star – das verbittet er sich heute. Spätestens seit seiner Teilnahme bei „Let’s Dance“ konzentriert sich der der 51-Jährige auf seine Karriere als Schlagersänger. Diesbezüglich gibt es nun aber schlechte Neuigkeiten!

Denn Mickie Krause hat nun eine traurige Mitteilung zu machen!

Mickie Krause: Diese Verkündung bereitet Fans Kopfzerbrechen

Eigentlich stand Mickie Krauses Akustiktour an. Auf die hatten sich seine Fans auch schon gefreut. Geplant war das Event in Bremen am Freitag, den 12. November – also schon in wenigen Tagen.

Das ist Mickie Krause:

Michael Engels wurde am 21. Juni 1970 in Wettringen geboren

Sein Künstlername lautet „Mickie Krause“

Mit dem Lied „Zehn nackte Friseusen“ hatte der Party-Sänger 1999 seinen Durchbruch

Das Markenzeichen von Mickie Krause ist seine Langhaarperücke

Der Ballermann-Star lebt mit seiner Frau, drei Töchtern und einem Sohn in Wettringen – er besitzt zudem ein Haus auf Mallorca

Im Jahr 2021 nahm Mickie Krause an der 14. Staffel von „Let's Dance“ teil – wo er in Folge 6 ausschied

Nun jedoch der Dämpfer: Wie auf Mickie Krauses offizieller Facebook-Seite verkündet wurde, fällt die Veranstaltung vorerst ins Wasser. „Wichtige Info“, heißt es dort, „wir müssen euch schweren Herzens mitteilen, dass Mickie Krause das Konzert am kommenden Freitag aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen kann!“

Ganz verzichten müssen Fans jedoch nicht, denn es gibt bereits einen Ersatztermin: „Das Konzert wird daher auf den 16. Dezember 2021 verlegt.“ Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bleibt nur zu hoffen, dass die Zuschauer dann Zeit haben – und Mickie Krause wieder gesund ist.

Konzert-Chaos bei Mickie Krause: Freitag nein, Samstag ja!

„Danke für euer Verständnis und wir freuen uns auf euch“, so Krauses Management weiter. Was bleibt ist die Sorge um seine Gesundheit. Welcher Natur die „gesundheitlichen Gründe“ sind, aus denen Mickies Auftritt abgesagt werden musste, bleibt offen.

Besonders verwirrend: Über dem Post verkündet Krause, er sei völlig gesund. „Und keine Bange - ich bin kerngesund und munter!“ Mysteriös!

Dafür spricht auch das neuste Instagram-Posting des Sängers, das eine tobende Menge bei seinem letzten Auftritt zeigt, gepostet am Dienstag gegen 09.30 Uhr - also rund 21 Stunden nach Verkündung der Akustiktour-Absage.

Dazu schreibt Krause: „Mein erster Auftritt in einer Diskothek seit März 2020! Arena Ihlpohl! Was für eine geniale Party! Danke! Und Samstag sehen wir uns in Lüdenscheid im Saitensprung!“

Freitag also nein, Samstag ja?! Wenn das mal keinen Frust bei all jenen sorgt, die ein Ticket für Freitags in der Tasche haben. (alp)

