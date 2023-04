Mickie Krause nimmt öffentlich Abschied – „Trauriger Tag“

Für Mickie Krause-Fans dürfte es ein Schock gewesen sein, als seine „Megapark“-Karriere an der Playa de Palma auf Mallorca 2022 plötzlich auf der Kippe stand. Der Ballermann-Sänger, der seit über 20 Jahren in dem Partypalast auf Mallorca auftritt, hatte sich mit dem Management gestritten und war daraufhin für die Saison von 2023 beurlaubt worden.

Doch dann die erlösende Nachricht – der Streit konnte beigelegt werden und schon Ende März feierte Mickie Krause seinen ersten Auftritt der Saison im Megapark auf Mallorca. Umso überraschender ist es, dass der Sänger jetzt plötzlich von Abschied spricht. Sind seine Party-Tage auf der Ferieninsel also gezählt?

Mickie Krause nimmt Abschied

Nicht wirklich, denn hinter dem Abschiedsbeitrag auf Instagram, den Mickie Krause am Freitag (7. April) veröffentlichte, steckt eine ganz andere Geschichte. Eine, die dem Sänger aber anscheinend nicht weniger stark ans Herz geht.

„Heute ist ein trauriger Tag, heute musste ich Abschied nehmen. Danke, lieber Porsche Zafira, du warst ein treuer Wegbegleiter. Hast mich nie im Stich gelassen und warst stets zur Stelle, wenn man dich brauchte. Danke alter Kumpel, mach’s gut“, schreibt er zu einem Foto vor seinem geliebten Auto. Zum Abschied gab’s für die in die Jahre gekommene Motorhaube auch gleich noch eine Signatur.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ballermann-Sänger verkauft geliebtes Auto

Neuer Besitzer der Klapperkiste ist Sascha Kosciankowsky. Der hatte das Auto im Internet gefunden, wie „Mallorca Zeitung“ berichtet. Der Sänger hatte seinen treuen Begleiter hier für 600 Euro angeboten – und offensichtlich erfolgreich verkauft.

Mehr News:

Der 44-Jährige kam den ganzen Weg aus Eschweiler nach Mallorca, um sich den Wagen persönlich abzuholen. In Deutschland soll der Wagen von innen dann wieder fit gemacht werden. Denn ganz rund läuft das Krause-Mobil nach 18 Jahren Dauerbenutzung wohl nicht mehr. Auto-Fan Sasha freut sich trotzdem und Mickie Krause kündigt an, die 600 Euro an eine Hilfseinrichtung zu spenden, die Schulen in Entwicklungsländern finanziert.