Mickie Krause: Schockierende Aufnahmen vom Flughafen – „Katastrophe“

Mickie Krause machte sich am Donnerstag auf den Weg nach Mallorca. Was er am Flughafen Düsseldorf erlebte, machte ihn jedoch fassungslos.

Nervös meldete sich der Malle-Sänger via Instagram, während er am Flughafen Schlange stand. Die Aufnahme, die Mickie Krause dabei teilte, sorgte in der Kommentarspalte für Entrüstung.

Mickie Krause verpasst fast Auftritt auf Mallorca – Schuld ist chaotische Lage am Flughafen Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf hat seit Monaten mit Personalmangel zu kämpfen. Genau wie an vielen anderen deutschen Airports kam es vor allem während der Sommerferien zu XXL-Warteschlangen. Chaos brach aus.

Nun stehen die Herbstferien in NRW vor der Tür und alles geht anscheinend wieder von vorne los. In den sozialen Netzwerken berichten Reisende immer wieder von zunehmendem Chaos – und das, obwohl die Ferien noch nicht einmal angefangen haben.

Malle-Sänger Mickie Krause verpasste beinah einen Auftritt, weil er am Flughafen Düsseldorf Schlange stehen musste. (Archivfoto) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Auch Mickie Krause kommt ums Schlangestehen nicht herum. Auch seiner Schilderung ist zu entnehmen, dass man für den Aufenthalt am Flughafen derzeit Nerven wie Drahtseile braucht. „Noch keine Ferien, aber aktuelle Wartezeit gut 60 Minuten bis zur Sicherheitskontrolle“, schreibt er genervt. „Vielleicht schaffe ich es ja noch pünktlich zum Auftritt, Flughafen Düsseldorf“, schiebt er nach. Das Video, das er dazu geteilt hat, spricht Bände. Darin stehen sich unzählige Leute die Füße platt.

Mickie Krause berichtet von Flughafen-Chaos – Fans ebenfalls genervt

Bei seinen Followern scheint der Mallorca-Sänger damit einen Nerv getroffen zu haben. Unzählige berichten unter dem Beitrag von ähnlichen Erlebnissen, machen ihrem Ärger Luft:

„Aktuelle Wartezeit NUR 60 Minuten? Das toppt der BER, dort stand ich bei meinem letzten Flug fast 2 Stunden an der Sicherheitskontrolle, davor 1 Stunde, um die Koffer abzugeben… Das ist dann nicht mehr lustig…“

„Wenn der Flug mal nicht annulliert wird. Aktuell werden Flüge nach Mallorca und von Mallorca storniert.“

„Mickie, das hatten wir heute früh um 4 Uhr schon. Wir warten auf dich im Megapark!“

„In Köln/Bonn ist es genauso, man sollte 3 Stunden vorher da sein.“

„Köln weit über 2 Stunden … Katastrophe aktuell!“

Doch es gibt auch Kommentare von Fans, die mehr Glück hatten. „Da hatte ich ja gestern Glück. 5 Minuten um 5 Uhr morgens“, schreibt einer, „Wir haben gestern 10 Minuten gebraucht, auch Düsseldorf“, verrät eine andere.

Am Ende gibt es allerdings ein Happy End für Micke Krause! Wie lange es tatsächlich gedauert hat, bis er im Flieger saß, verrät er nicht. Dafür aber, dass er gut angekommen ist: „Ich habe es dann doch noch in den Flieger geschafft“, verrät er in einem späteren Post. Ende gut, alles gut!