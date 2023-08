Mickie Krause räumt Schlafzimmer aus: DIESES Möbelstück ist eindeutig

Ja, so ein Tapetenwechsel ist etwas Feines. Mal ein bisschen frischen Wind in die angestaubte Bude bringen. Einfach mal was Neues. Das dachte sich wohl auch Ballermann-Star Mickie Krause.

Wohl mit einem leichten Augenzwinkern versehen verriet er via Instagram, dass er in seinem Schlafzimmer ausgemistet und gleich auch mal das ein oder andere Möbelstück entsorgt habe. Besonders eines sagt viel über Mickie Krauses Schlafzimmer aus.

Ballermann-Star Mickie Krause und sein Schlafzimmer-Witz

So steht nun ein bunter Kondom-Automat einer bekannten Präservativ-Marke neben dem Müllcontainer. Hui, es scheint also ordentlich was los zu sein bei Mickie Krause. „Habe heute die alten Möbel aus unserem Schlafzimmer an die Straße gestellt, wir bekommen nämlich nicht nur eine neue Küche“, scherzt der Sänger neben dem Foto.

Seine Fans jedenfalls amüsieren sich köstlich ob der angeblichen Wohnzimmer-Deko des Sängers. „Wurde auch Zeit. Total abgenudelt, das Teil“, witzelt eine Followerin. Ein anderer scherzt: „Noch eine neue Bumsbar??“ Und ein Dritter hat nur Augen für den Müllcontainer neben an.

Fans lachen sich über Mickie Krauses Schlafzimmer-Deko schlapp

„Noch mehr als über das Billy(Boy)-Regal muss ich über den Aufkleber an der Mülltonne schmunzeln – keine Waschmaschinen und Sofas reinwerfen“, schreibt er. Ja, wie man da eine Waschmaschine reinkriegen will? Sicher ein abenteuerliches Unterfangen.

Zuletzt teilte Mickie Krause eines der seltenen Fotos mit seiner Frau bei Instagram. Und wenn er nicht dazugeschrieben hätte, dass es sich auf dem Bild um seine Wenigkeit handeln würde, man hätte ihn wohl eher mit „Guns n’ Roses“-Frontmann Axl Rose verwechselt.

