Mickie Krause platzt der Kragen: „Lasst euch nicht verarschen“

Er ist für jeden Spaß zu haben, vor allem in seinen Liedern nimmt sich Mickie Krause nie zu ernst. Doch jetzt ist sogar dem Gute-Laune-Kerl der Kragen geplatzt. Was sich vor seinen Augen abspielt, kann er nicht länger stillschweigend beobachten.

Im Netz macht Mickie Krause seinen treuen Anhängern deshalb eine deutliche Ansage. Gerade Fans des „Geh mal Bier hol’n“-Sängers sollten sich derzeit vorsehen, bevor ihnen jemand einen bösen Schaden zufügt.

Mickie Krause warnt Fans vor fieser Betrugsmasche

Wer an diesem Tag durch Instagram scrollt, wird die Ansage vielleicht fast übersehen haben. Denn: Das Bild zum wichtigen Beitrag wirkt unscheinbar. Es zeigt Mickie Krause, der fröhlich in die Kamera grinst und seine Daumen nach oben streckt. Hinter ihm erstreckt sich die Kulisse Teneriffas. Idyllisch, sonnig und vor allem eins: entspannend.

Von Entspannung fehlt bei dieser Botschaft allerdings jede Spur. Tatsächlich handelt es sich um eine ernste Warnung. „Nur diese Seite ist die einzige korrekte Mickie-Krause-Seite!“, schreibt der 52-Jährige unter den Schnappschuss. Damit verifiziert er nicht nur sein eigenes Profil, sondern warnt seine Follower vor Fake-Accounts in seinem Namen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Betrüger führen Fans von Mickie Krause in die Irre – und fordern sogar Geld

Offenbar kursieren derzeit mehrere Social-Media-Profile, die den Anschein erwecken sollen, als würden sie zu Mickie Krause gehören. Wenn diese dann jedoch auch noch Geld von den Fans des Ballermann-Stars fordern, wird es gefährlich.

Deshalb warnt der Musiker: „Ich habe noch nie über Facebook und Instagram Kontakt zu meinen Fans aufgenommen – schon gar nicht, um Geld zu fordern oder Liebesbeziehungen zu starten! Also lasst Euch nicht verarschen, von wem auch immer!“ Demnach scheinen sich manche Betrüger sogar einen Spaß daraus zu machen, Frauen anzuschreiben und mit ihnen in Mickies Namen zu flirten.

Weitere News:

Um sich vor Betrügern zu schützen, ist es immer ratsam, sein Instagram-Konto auf „privat“ zu stellen. So bestimmt man selbst, wer einem folgen und schreiben darf und kann Kriminellen leichter das Handwerk legen. Zudem sollte man darauf achten, wie viele und vor allem welche persönlichen Daten man in seinem Profil hinterlegt. Je weniger Informationen mit dem Konto in Verbindung stehen, desto weniger kann gestohlen werden.