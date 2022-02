Mickie Krause erfährt Horror-Nachricht in TV-Show – „Aufgeben ist keine Option“

Wo er hinkommt, herrscht gute Laune. Dass Ballermann-Star Mickie Krauseaber auch ganz ernst sein kann, zeigt er in der Vox-Show „Story oft my Lifetime“.

Jetzt wurde bekannt – am Set der TV-Show bekam Mickie Krause eine schreckliche Diagnose übermittelt. Der Partysänger hat Blasenkrebs.

Mickie Krause erfährt in Vox-Show von seinem Blasenkrebs

Ironischerweise stand Mickie Krause gerade für die Vox-Show zum Thema Krebsvorsorge vor der Kamera, als ihm die furchtbare Nachricht unterbreitet wurde.

Das ist Mickie Krause:

Michael Engels wurde am 21. Juni 1970 in Wettringen geboren

Sein Künstlername lautet „Mickie Krause“

Mit dem Lied „Zehn nackte Friseusen“ hatte der Party-Sänger 1999 seinen Durchbruch

Das Markenzeichen von Mickie Krause ist seine Langhaarperücke – Mickie Krause ohne Toupet ist kaum vorstellbar

Der Ballermann-Star lebt mit seiner Frau, drei Töchtern und einem Sohn in Wettringen – er besitzt zudem ein Haus auf Mallorca

Im Jahr 2021 nahm Mickie Krause an der 14. Staffel von „Let's Dance“ teil – wo er in Folge 6 ausschied

Gegenüber RTL erzählt er: „Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs. Am 8. stand ich im Finale von 'Showtime of my Life', ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert“.

Mickie Krause zieht für Krebsvorsorge blank

Doch der Sänger ließ sich davon nicht unterkriegen und kämpfte. „Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein. Du musst jetzt Stärke zeigen. Ich habe hier 7 weitere Kumpels und wir haben eine Botschaft, die möchte ich natürlich mit den Jungs umsetzen. Ich stell mich dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus“.

In der Show erzählen die Kandidaten von ihren persönlichen Geschichten zum Thema Krebs und lassen beim großen Finale am Ende alle Hüllen fallen. Als Mickie Krause bekannt gab, Teil der Show zu sein, flippten seine Fans aus vor Begeisterung. (Hier mehr zu dem Thema) Dass die Sendung eine solche Wendung für den Entertainer nehmen würde, ahnte niemand.

Vox zeigt Mickie Krauses Schock-Moment im TV

Mickie Krause ist mehr als froh, dass er zur Krebsvorsorge gegangen ist und die heimtückische Krankheit so entdeckt wurde.

Wie der Sender bekannt gibt, wurde Mickie Krause mittlerweile operiert und hat den Eingriff gut überstanden. Am 15. Februar um 20.15 Uhr zeigt Vox den Moment, in dem der Entertainer zum ersten Mal von seiner Krankheit erfährt. (sj)