Mickie Krause jubelt vor der EM: „Wir haben Glück gehabt“

Am Freitag (14. Juni 2024) geht es endlich wieder los. Die quälende fußballfreie Zeit hat ein Ende, die Europameisterschaft in Deutschland beginnt. Natürlich mit einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Gegen Schottland müssen die Nagelsmänner zum EM-Start antreten. Doch wie schätzen die Promis unsere EM-Chancen ein? Und werden sie sich auch Spiele anschauen? Wir haben mal bei Mallorca-Legende Mickie Krause nachgefragt.

„Ich habe mit meinem Sohn mehrfach darüber gesprochen, wir haben auch getippt, wir werden auch ins Stadion gehen. Wir werden uns sogar Frankreich, Italien und Spanien ansehen. Wir haben Glück gehabt bei der Auslosung und Tickets bekommen“, so Krause.

Mickie Krause sieht Deutschland im EM-Finale

Und weiter: „Ich gehe davon aus, dass Deutschland aufgrund der Power, die Deutschland mit in diese EM bringt, es bis ins Finale schaffen wird, aber ich weiß nicht, ob wir das Finale auch gewinnen werden.“

Einen Favoriten hat der Sänger aber auch bereits für sich ausgemacht: „Mein Favorit ist aktuell immer noch Frankreich.“ Eine Meinung, mit der Mickie Krause wohl nicht alleine dastehen wird. Schickt Frankreich mit Megastars wie Kylian Mbappé, Adrien Rabiot oder Ousmane Dembélé doch ein echtes Star-Ensemble auf den Platz.

Viel dürfte davon abhängen, wie die Franzosen am Montag (17. Juni 2024) gegen Österreich ins Turnier starten.

England gilt als Favorit

Bei den Buchmachern hat sich jedoch ein anderes Team als Favorit für die diesjährige Europameisterschaft herauskristallisiert – und zwar die Engländer rund um Bayern-Star Harry Kane.

Auf Platz zwei liegt bei den Wettquoten allerdings dann schon Frankreich. Auf Rang drei folgt Deutschland. Es dürfte also spannend werden. Und wie immer kommt es wohl auf das erste Spiel an. Mit einem spektakulären Sieg dürfte auch die EM-Euphorie in Deutschland durch die Decke gehen.