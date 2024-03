Mickie Krause haut Fans um: „Bereit dafür?“

Mickie Krause ist hierzulande und vor allem auf dem Ballermann ein gern gesehener Gast. Doch während der Schlagersänger sein Repertoire an „Schatzi schenk mir ein Foto“ oder „Biste braun, kriegste Fraun“ rauf und runter singt oder mal neu auflegt, blieben die Töne um neue Musik eher still.

Doch jetzt überrascht Mickie Krause seine Fans auf Instagram mit dieser Ankündigung.

Mickie Krause verkündigt Neuigkeiten!

Mickie Krause bespielt seinen Instagram-Kanal immer fleißig mit Videos von Auftritten, Behind-the-Scenes von Videodrehs oder eben auch aktuellen Neuigkeiten. Und die hat der Partysänger jetzt seinen Fans und Followern zu verkünden!

Auf seinem aktuellsten Beitrag posiert der 53-Jährige in einem Tonstudio und hält lächelnd einen „Daumen hoch“ in die Kamera. Doch der Sänger ist nicht alleine im Studio. Denn er bringt jungen und frischen Wind in den Aufnahmeraum: Musiker Julian Sommer. Der Jungspund hatte erst 2022 seinen Durchbruch in der Party-Schlagerszene und ist somit noch ein echter Neuling rund um den Ballermann. Umso passender, dass er sich nun mit Musikergröße Mickie Krause eine Kollaboration angeln konnte.

Mickie Krause: Verschwörerische Worte

Mickie Krause titelt selbst verschwörerisch unter dem Beitrag: „Seid ihr schon bereit dafür?“. Auch wenn der Sänger nicht direkt neue Musik ankündigt, sagt das Bild doch mehr als 1000 Worte. Bereit sind seine Fans allemal!

Unter dem Instagram Beitrag finden sich begeisterte Stimmen für die beiden Musiker: „Was ein Duo“ oder „Weltklasse Kombi“ sind nur einige der erfreuten Kommentare. Dies dürfte für Neuling Julian ein echtes Sprungbrett sein!

Mit neuer Musik erreichen die Schlagersänger vermutlich beide eine Win-win-Situation. Denn Julian kann sich bei Mickie Krause sicherlich noch den ein oder anderen Rat einholen während der „Eine Woche wach“-Performer sich neuen Schwung bei seinem 26-jährigen Kollegen abholen kann.