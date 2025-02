„Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg ist tot: Polizei gibt Info zur Todesursache

Sie war die „Hexe der Upper East Side“, nun ist Michelle Trachtenberg, die in der Erfolgsserie „Gossip Girl“ die Georgina Sparks verkörperte, im Alter von nur 39 Jahren gestorben.

Trachtenberg, so „ABC News“ sei am Mittwochmorgen (26. Februar) um acht Uhr Ortszeit in ihrer New Yorker Wohnung von ihrer Mutter tot aufgefunden worden. „ABC News“ berichtet weiter, dass sich die Schauspielerin, die auch eine Rolle in der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ innehatte, kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen habe. Die Todesursache ist bis dato aber noch unklar.

Michelle Trachtenberg ist tot

Gegenüber der „Daily Mail“ schließt die Polizei jedoch ein Fremdverschulden aus: „Es besteht kein Verdacht auf Straftat. Der Gerichtsmediziner wird die Todesursache feststellen. Die Ermittlungen dauern noch an.“

Die Trauer um die Schauspielerin ist derweil groß. So schrieb ihr ehemaliger „Gossip Girl“-Kollege Ed Westwick: „So traurig vom Tod Michelle Trachtenbergs zu hören, ich bete für sie.“ Und auch unter Michelles letztem Posting auf Instagram herrscht Fassungslosigkeit und Trauer.

Der britische Designer Hayden Williams schreibt: „Ruhe in Frieden Michelle!! So ein Talent! Buffy Staffel Fünf war mein Favorit und jetzt wird es noch trauriger, sie als Dawn zu sehen.“ Schauspielerin Elizabeth Tulloch ergänzt: „Ruhe in Frieden, Engel.“ Während Model Gabrielle Fequiere ergänzt: „Wir werden unsere Eis-Prinzessin vermissen.“

Trauer um den „Gossip Girl“-Star

Trachtenberg spielte von 2000 bis 2003 in 66 Folgen von „Buffy – Im Bann der Dämonen“ die Rolle der Dawn Summers. Von 2008 bis 2012 war sie in 28 Folgen der Drama-Serie „Gossip Girl“ zu sehen. 2012 erhielt sie den „Teen Choice Award“ für ihre Leistung in „Gossip Girl“.

Michelle Trachtenberg war eine gute Freundin von Prinzessin Eugenie, die sie in New York kennengelernt hatte. Über Eugenie verriet Michelle einst: „Eugenie ist eine der liebsten, freundlichsten und aufrichtigsten Freundinnen, die ich in meinem Leben hatte.“