Michelle packt aus: „Ich bereue, dass ich das gesagt habe“

Dieser Ausstieg bei „Let's Dance“ schmerzte gleich in vielerlei Hinsicht. Zum einen die Fans, weil der Verlust von Schlagerstar Michelle, die bis dato mit Profitänzer Christian Polanc ordentlich performt hatte, für viele Schlager-Begeisterte ein herber Schlag war.

Zum anderen aber auch Michelle selbst. Die Rückenprobleme waren einfach zu groß, vor jeder neuen Show von „Let's Dance“ habe sie sich fit spritzen lassen müssen, ansonsten hätte sie die Schmerzen beim Tanz nicht ausgehalten.

Michelle: Ehrliches Interview kurz vor ihrem „Let's Dance“-Ausstieg

Kurz vor ihrem unfreiwilligen Ausstieg gab Michelle RTL noch ein Interview. Und sprach darin auch über die Schmerzen beim Tanz. So habe sie ihr Tanzpartner Christian Polenc nicht gerade in Watte gepackt, wie die 50-Jährige berichtet.

------------------------

Das ist Schlagerstar Michelle:

Michelle heißt eigentlich Tanja Gisela Hewer

Sie wuerde am 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen geboren

Zwischen 1999 und 2001 war sie mit Schlagerstar Matthias Reim zusammen

Das Paar hat eine Tochter: Marie Reim

Seit Februar 2021 ist Markus Krampe der neue Manager von Michelle. Er arbeitete zuvor bereits mit Michael Wendler zusammen

Derzeit ist sie in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ zu sehen

------------------------

„Also Christian ist schon echt hart, finde ich. Aber es ist richtig so. Wir wollen ja hier wirklich was erreichen und ich glaube, dass das aus genau dem Grund auch passt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er für manch andere echt zu hart ist, aber ich habe mir einen Partner gewünscht, der wirklich das Letzte und alles aus mir herausholt. Das tut er. Also ich bereue, dass ich das gesagt habe, aber ich glaube einfach für die Show wird es richtig sein“, so die Sängerin.

Michelle: Im September startet die neue Tournee

Im Nachhinein gesehen, war es dann wohl doch zu hart. Schließlich stehen ab September schon wieder Konzerte ihrer „30 Jahre, das war's noch nicht“-Jubiläumstournee an. Und spätestens da, will Michelle wieder topfit sein.

--------------

RTL muss „Let's Dance“ SOFORT beenden: Der traurige Grund

Let's Dance: RTL teilt Hiobsbotschaft – „Darf nicht wahr sein“

Let's Dance-Stars Oana Nechtiti und Erich Klann üben harte Kritik

-------------

Zuletzt sprach „Let's Dance“-Star Bastian Bielendorfer über die Gerüchte, die ihn und seine Tanzpartnerin umwehen. Seine Reaktion ist wirklich witzig.