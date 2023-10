Michelle: Schlagersängerin macht es offiziell – „Das war’s für mich“

Sie gehört zu den absoluten Stars der Schlagerszene: Michelle steht seit über 30 Jahren auf der Bühne und begeistert Millionen von Fans mit ihrer Musik. Doch nun scheint eine Ära zu Ende zu gehen, wie sie selbst sagt. Denn neben dem Erfolg gab es nach eigenen Angaben auch zahlreiche Schattenseiten.

Die Schlagersängerin zieht einen Schlussstrich und rechnet dabei mit der gesamten Szene ab.

Michelle: „Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen“

In einem Interview mit der „Bild“ spricht die Sängerin nun von ihrem Karriere-Aus. Michelle, die mit gebürtigem Namen Tanja Hewer heißt, macht einen Cut: „Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben. Weder als Künstlerin Michelle noch als Tanja.“

In ihrem neuesten Song „Das war’s für mich“ verarbeitet die Sängerin all die Enttäuschungen, die sie in ihrem Leben erfahren hat. Der Songtext spricht für sich: „Für das Glück musste ich kämpfen, ich nahm es selbst in meine Hände. Auf einmal war ich wer, und alle wollten mehr, von diesem Mädchen im Licht. Geld fließt, von Frauenhaus zu Hotelsuite, eine Michelle, die die Welt sieht, doch ein Zuhause nicht kennt. Nur vertraut sie den falschen Leuten (…). Das war’s für mich.“

Michelle plant Großes zum Abschied

Nach zahlreichen Rückschlägen nimmt Michelle also Reißaus. Doch sie möchte ihren Fans nicht von heute auf Morgen Lebewohl sagen. „Ich werde meinen Fans zum Abschied im nächsten Jahr noch ein Album schenken. Mein Lebenswerk. Jeder Song darauf ist absolut persönlich. Und ich wünsche mir eine Abschiedstour“, verrät sie.

Und ganz von der Bildfläche verschwinden sei auch nicht ihr Ziel. Sie möchte junge Talente fördern und als Coach für die kommende Generation ihr Wissen und ihr Erfahrung weitergeben. „Nicht als Managerin, sondern als eine Art Coach und Unterstützerin, damit ihnen nicht dieselben Fehler wie mir passieren“, betont sie.