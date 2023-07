Michelle: Bitteres Aus nach Liebes-Statement! „Kann einfach nicht mehr“

Die Bekanntgabe ihrer Beziehung sorgte erst kürzlich für Schlagzeilen – Michelle und Eric Philippi sind ein Paar! Im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig bestätigten die beiden Schlagerstars ihre Liebe zueinander und zeigten sich ganz verliebt vor der Kamera.

Am Dienstagabend (18. Juli) wird jetzt publik, dass die Beziehung der beiden wohl der Anfang vom Ende war – und zwar in Sachen Management. Michelles Manager Markus Krampe, der gerade noch mit Weltmeister Lukas Podolski beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu sehen war, hat den Vertrag mit Michelle beendet. Schuld daran soll die Beziehung zu ihrem 26-jährigen Freund gewesen sein.

Michelle: Manager beendet Zusammenarbeit

Michelle hatte in ihrer Vergangenheit schon einige bekannte Partner, nicht zuletzt Schlager-Kollege Matthias Reim. Die Verbindung zu Eric soll jetzt aber, trotz Altersunterschied und Vorurteilen, etwas ganz Besonderes sein.

Markus Krampe sieht das anscheinend ganz anders. Seit die beiden zusammen sind, sei Michelle ein anderer Mensch, so der Manager im Interview mit RTL. „Eric war zuletzt immer und überall dabei, ich konnte nicht mehr alleine mit ihr reden.“ Berufliche Dinge im Vieraugengespräch klären, sei laut Krampe nicht mehr möglich gewesen. Also musste er handeln und beendete die Geschäftsbeziehung.

Manager sieht bei Philippi unschöne Absichten

Mittlerweile ist er an einem Punkt angekommen, an dem er sagt: „Ich kann einfach nicht mehr“. Wie Krampe dem Sender erzählt, soll die Sängerin darauf bestanden haben, dass ihr neuer Partner ihre Songs schreiben dürfe. Auch ein Liebesduett der beiden sei bereits in Planung gewesen. Doch weder Krampe noch die Plattenfirma von Michelle sei davon begeistert gewesen.

Markus Krampe ist sich sicher: „Er will durch die Beziehung seine eigene Karriere pushen. Ich habe ihn von Anfang an durchschaut.“ Kein Wunder, dass er ablehnte, als Eric Philippi anfragte, ob Krampe auch sein Management übernehmen könnte. Seit dem sei die Beziehung zwischen Michelle und Markus Krampe frostig. Viel Glück wünsche er der Sängerin zwar, an die große Liebe zwischen den Schlager-Kollegen glaubt er allerdings nicht.