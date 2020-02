Michael Wendler am Flughafen Köln abgefangen – Schlagerstar geht an die Decke: „Werde gemoppt“

Köln/Bonn. Was ist denn da los? Der Zoll hat bei Michael Wendler zugeschlagen!

Das teilte der Schlagerstar höchstpersönlich bei Instagram mit. In seiner Story postete Michael Wendler die für ihn unfassbare Geschichte. Demnach habe er am Dienstag vom Flughafen Köln/Bonn aus nach Zürich reisen wollen. Doch dann sei er geschnappt worden. Der Zoll habe ihn dann darum gebeten, sein Gepäck durchsuchen dürfen.

Michael Wendler gerät in Zollkontrolle

„Ich hätte mich auch angesprochen“, hat der Wendler dazu zunächst nur zu sagen. Die Beamten seien höflich und „der Spuk“ nach gefühlten drei Minuten bereits vorbei gewesen, schreibt Michael Wendler weiter.

Michael Wendler teilt in seiner Instastory die Geschichte um die Zollkontrolle. Foto: Screenshot Instagram/Michael Wendler

Doch dann scheint ihm langsam der Kragen zu platzen. „Ich bin ohne Steuerschulden 2016 aus Deutschland ausgewandert und nur weil das Finanzamt Wesel mich wegen Liebhaberei meines Pferdegestüts mit knapp 1,2 Millionen belasten will [...], werde ich mit so einer medienwirksamen Grenzkontrolle gemoppt.“

Erste Live-Show von „Let's Dance“ mit Laura Müller

Er empfinde das Ganze als Comedy, zitiert dann aus seinem Song: „Egal“.

+++ Michael Wendler MUSS seine Gesangskarriere sofort beenden – das ist der traurige Grund +++

Für Freitag kündigt Michael Wendler seine erneute Einreise nach Deutschland an: Am Vormittag werde er in Düsseldorf landen. Hintergrund: Am Abend findet die erste Live-Show von „Let's Dance“ in Köln statt. In dieser Staffel ist seine Teenager-Freundin Laura Müller als Kandidatin mit dabei. Ob der Zoll erneut zuschlagen wird? Der Wendler hält uns sicherlich auf dem Laufenden. (cs)